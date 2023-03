Al Peace Village è arrivata la biblioteca

«Vorremmo che cessasse il suono delle armi in tutti i conflitti del mondo, ma non è una decisione nelle nostre mani, non siamo in grado di fermare la guerra, ma possiamo inventarci ogni strada per far avanzare la pace», aveva detto a Bellusco, piccolo comune della provincia brianzola, Grazia Misani quando a novembre 2022 l’Associazione “Tenda della Pace” ha lanciato l’iniziativa “Un ponte di libri per l’Ucraina”.

Dopo avere conosciuto il MEAN-Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, “Tenda della Pace” ha infatti proposto al Comune e alle altre associazioni di Bellusco (Prvincia di Monza e Brianza) di creare insieme un progetto culturale di solidarietà per l’Ucraina. Il progetto è stato presentato ufficialmente domenica 13 novembre in occasione della festa di San Martino: centinaia di libri sono stati colorati di bianco che simboleggia la possibilità di scrivere un’altra storia, grazie ad un progetto artistico coordinato da Anna Massironi. Detto, fatto: nasce “Un ponte di libri per l’Ucraina” un progetto per ricostruire, al termine della guerra, una biblioteca pubblica in un Comune dell'Ucraina.