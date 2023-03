Sono ripartite le migrazioni sanitarie

L’accoglienza per CasAmica è fondamentale «è una questione di giustizia e allo stesso tempo di tutela del malato» continua Gastaldi. «La nostra realtà è nata in anni in cui attorno all’Istituto Tumori di Milano si potevano incontrare i parenti dei pazienti in macchina o in camper, se non addirittura sulle panchine dei giardini pubblici. Nasciamo per dare una casa, ma la struttura non basta, noi accogliamo attraverso i volontari (oltre 120 -ndr), ma di fronte a bisogni sempre crescenti realizzeremo una nuova casa di accoglienza che è frutto di 35 anni di esperienza e che accanto alle stanze, ai monolocali preveda anche uno spazio ambulatoriale per le cure domiciliari», annuncia.

CasAmica, infatti, ha in cantiere una nuova struttura che sorgerà vicino all’Irccs San Raffaele e non lontano dall’Istituto nazionale dei tumori e dall’Istituto neurologico Besta. «Sarà la nostra casa più grande con 60 posti letto, sarà un struttura flessibile con stanze e miniappartamenti per i malati che magari hanno bisogno di isolamento», illustra il Dg. «La nuova struttura ha l’obiettivo di rispondere al fenomeno della migrazione sanitaria verso i centri di eccellenza, mettendo a disposizione un numero sempre più alto di posti letto e costruendo un servizio che risponda in modo flessibile ed efficace ai bisogni delle persone, con una grande attenzione all’umanizzazione degli spazi e delle cure», conclude.

Per sostenere le attività di CasAmica a favore di chi è costretto a curarsi lontano da casa e contribuire alla realizzazione della nuova Casa è stata lanciata una campagna con numero solidale: fino al 1°aprile è possibile fare una donazione con un sms o chiamata da rete fissa al 45591.

In apertura attività di socializzazione con i bambini ospiti di una struttura di CasAmica - tutte le foto da Ufficio stampa