Comunità terapeutiche, nuovo richiamo alla classe politica isolana

Il Coordinamento, che da 35 anni lavora attraverso i suoi otto enti aderenti alla riabilitazione delle persone adulte e dei minori con dipendenze patologiche, sottolinea la propria preoccupazione rispetto al dibattito politico isolano degli ultimi giorni. «In questi anni abbiamo assistito ad un aumento non inferiore al 30% dei casi di dipendenza comportamentale (compreso il gioco d’azzardo Gap) e di uso di sostanze (compresi l’alcol e la cannabis) nella popolazione in generale e, in particolare, in quella della fascia di età 14-21 anni. I dati concernenti la diffusione dei consumi, nella popolazione generale 18-64 anni, di sostanze psicoattive in Italia sono stati estratti dall’indagine campionaria nazionale Gps-Dpa 2012 (General population survey), promossa e diretta dal Dipartimento politiche antidroga (Dpa) e realizzata nel 2012 in collaborazione con il ministero della Salute e il Consorzio universitario di economia industriale e manageriale - Cueim. Seguendo una tendenza già consolidata per il nostro Paese, risulta che nell’ultimo decennio la sostanza illecita in maggior misura consumata dagli italiani è sempre la cannabis», prosegue la nota.

«Tutti gli studi scientifici più importanti dimostrano i danni di tutte le dipendenze, compresa la cannabis, sulle attività neuronali e sulla compromissione della capacità di risposta della via centrale della ricompensa ad azioni gratificanti quotidiane che ci stimolano e danno un senso alla vita, come le relazioni, il lavoro e l’educazione, quindi tutte le attività legate al benessere e alla vita. La dipendenza da cannabis, secondo i criteri del Dsm IV, a 18 anni predice un incremento del rischio di sintomi psicotici a 21 anni (Fergusson et al., 2003)».

«Si pensi all’emergenza educativa e valoriale che negli ultimi anni si è aggravata e che ha prodotto una vera epidemia sociale nei più giovani», è la richiesta con cui il Coordinamento chiude la nota. «Riteniamo che chiunque abbia la possibilità di agire su questi temi debba impegnarsi concretamente e urgentemente per garantire la sopravvivenza del sistema di cura (compresa l’alternativa al carcere, Dpr 309/90) e anche un vero piano di emergenza per la prevenzione e l’educazione dei nostri giovani figli».