La pace possibile in 9 ritratti

Il 12 marzo di un anno fa avevo scritto “C’è una sola cosa da fare, io credo, abbracciare le vittime, soccorrerle, aiutarle, prenderle per mano, accoglierle. Questo deve rubarci ogni energia, ogni anelito, ogni parola.” A un anno data, con gli amici del MEAN Movimento Europeo Azione Nonviolenta, sono ritornato per la quarta volta in Ucraina. Perché andare ancora una volta? Per continuare ad essere vicino a chi soffre la guerra e ogni tipo di violenza in casa propria e perché, “Se vuoi la pace devi preparare la pace”, come scriveva don Primo Mazzolari. E la pace, lo abbiamo imparato in questo anno terribile e insieme sorprendente, la si prepara anche durante la guerra, con la presenza fisica, con un abbraccio, con gli aiuti, con la costruzione di un rifugio, il Peace Villlage, che abbiamo inaugurato il 13 marzo scorso e che ha visto assieme all'opera italiani e ucraini. Mai come questa volta mi sono reso conto come siano le persone, le singole persone, ad essere protagoniste della costruzione di una pace possibile. La pace è una costruzione di ogni giorno, d’ogni ora, non è uno slogan. Ovunque, e ovviamente anche laddove la guerra e l’aggressione non dà tregua. È per questo che papa Francesco a fine anno ha detto “A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno”.