Adriano Bordignon è il nuovo presidente del Forum delle Associazioni Familiari

Adriano Bordignon, trevigiano, 46 anni, sposato e padre di tre figli, è il nuovo presidente del Forum nazionale delle Associazioni Familiari: è stato eletto oggi dall’assemblea del Forum, insieme alle due vicepresidenti, Cristina Riccardi di AiBi e Pinella Crimì del Forum della Sicilia. Tra le priorità del nuovo mandato, il neopresidente ha indicato: «Riforma fiscale coerente con i carichi familiari, potenziamento dell’Assegno Unico, incremento dei servizi per la prima infanzia, politiche per il lavoro femminile, giovanile e per la conciliazione, per invertire il terribile inverno demografico che ci sta investendo». Adriano Bordignon succede a Gianluigi De Palo che ha guidato il Forum dal 2015 ad oggi.

Bordignon da aprile 2021 ha ricoperto la carica di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Da sempre impegnato nel mondo del sociale, prima nell’associazionismo di volontariato e poi anche come presidente del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Treviso, è direttore del Consultorio del Centro della Famiglia di Treviso e presidente di Ebicom, l’ente bilaterale del commercio, servizi e turismo della Provincia di Treviso. Laureato in Scienze Giuridiche a Ferrara, con un Master triennale in Scienze della coppia e della famiglia conseguito all’Istituto Giovanni Paolo II presso la Pontificia Università Lateranense, Bordignon da quasi vent’anni si occupa anche di pastorale familiare assieme alla moglie Margherita al Centro della Famiglia di Treviso, impegnandosi nello sviluppo delle politiche familiari a livello provinciale e regionale.

Nel consiglio direttivo sono stati eletti Lidia Borzì, delegata Acli a famiglia e stili di vita, Alfredo Caltabiano, Ass. famiglie numerose, Roberta Castellan, Ass. Papa Giovanni XXIII, Emma Ciccarelli, Ass. salesiani cooperatori, D’Alesio Paola, Forum Abruzzo, Giovanni Giambattista, Forum Lombardia, Roberto Gontero, Forum Piemonte, Massimo Orselli, Ass. famiglie per l’accoglienza, Paolo Perticaroli, Ass. Azione per famiglie nuove, Paola Pisoni, Forum Trentino, Vittorio Ricchiuto, Ass. rinnovamento nello Spirito Santo.

Il Forum è nato nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale, politico e legislativo italiano la famiglia come soggetto sociale, è la più vasta rete di rappresentanza delle associazioni familiari a livello nazionale. Attualmente è composta da oltre 590 associazioni che a loro volta rappresentano circa 5 milioni di famiglie.

