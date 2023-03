Uneba si raduna al Cottolengo: «Le nostre idee su Pnrr, sanità territoriale e cronicità»

«Su Ddl Anziani, cronicità e assistenza territoriale noi ci siamo e ci saremo», lo dice Uneba, il raggruppamento delle comunità socio-sanitarie (molte rsa), che raggruppa 700 enti fra Piemonte, Lombardia, Friuli e Veneto, con circa 100.000 addetti. Il prossimo 29 si riuniscono a Torino a convegno.

Fondazioni, cooperative, realtà di Terzo settore che, in forza del loro ruolo, e della responsabilità della loro missione di cura verso decine di migliaia di anziani, il non profit sociosanitario chiedono spazio e ascolto per le loro proposte e per la loro competenza.

Il convegno, intitolato “La tutela degli anziani non autosufficienti e delle cronicità”, è in programma dalle 9 alle 17 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo a Torino (in via Cottolengo 15), un luogo storico dell'assistenza ai fragili.

«Il convegno», spiega una nota, «proporrà la prospettiva e le proposte di Uneba su Ddl Anziani; riforma del Terzo Settore, non ancora completata nelle sue norme fiscali, e con possibili ulteriori modifiche; riordino della sanità territoriale (attuato con il Dm 77 in attuazione della Missione 6 del Pnrr: case della comunità e ospedali di comunità possono potenziare il servizio ai cittadini, ma continua ad esserci grave carenza di personale sociosanitario); cronicità (la vivono 14 milioni di cittadini, non solo anziani), e la rete Uneba è pronta a dare risposte ai loro bisogni».

A portare i saluti iniziali saranno Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo, Franco Massi, presidente nazionale di Uneba e Paola Garbella, presidente dell'associazione Rinata. A seguire le relazioni dei presidenti regionali Uneba Amedeo Prevete (Piemonte), Luca Degani (Lombardia), Francesco Facci (Veneto), Matteo Sabini (Friuli Venezia Giulia).

Sul tema “Riforma del Terzo Settore” relazioni di Marco Petrillo, coordinatore della Commissione fiscale di Uneba Nazionale ed Elisabetta Elio, coordinatrice della Commissione Anziani di Uneba nazionale, mentre sul tema del Ddl Anziani interverranno il già citato padre Arice e Virginio Marchesi, presidente Uneba Milano. Infine, a trattare del riordino della sanità territoriale – Dm 77 sarà Virginio Brivio, coordinatore della Commissione Pnrr – Uneba Lombardia.

Uneba fa sapere che è stato invitato il presidente piemontese, Alberto Cirio.

L’iscrizione al convegno è gratuita e si fa compilando il modulo su sito Uneba.

Nella foto in apertura, la Rsa di Palazzolo (Milano) di Fondazione Don Gnocchi.