Uganda, cliniche mobili e una nuova sala operatoria per evitare la cecità

Più di 10mila persone l’anno saranno visitate, curate e dotate degli ausili che possono migliorare la qualità della loro vita. Dopo tre anni di lavori, è stato inaugurato ieri a Kitgum, in Uganda, il nuovo plesso oculistico chirurgico dell’Ospedale St. Joseph. In Uganda vivono 3 milioni di persone con problemi visivi, ma al momento c’è solo un oftalmologo ogni milione di persone. Patologie curabili come la cataratta, il tracoma o il glaucoma portano così alla cecità poiché non vengono curate, soprattutto quando si vive nelle zone più lontane dalle città. Cecità che nel 75% dei casi sarebbe evitabile secondo IAPB, The International Agency for the Prevention of Blindness. In questo contesto, Cbm Italia ha avviato nell’ottobre del 2020 la costruzione del centro oculistico chirurgico, che dedicherà particolare attenzione alle categorie più vulnerabili come persone con disabilità, donne e bambini. Il progetto di cooperazione internazionale è sostenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo-Aics ed è realizzato in accordo con il Ministero della Salute ugandese: accanto a Cbm Italia, capofila del progetto, sono coinvolte anche la ong Medici con l’Africa Cuamm e i partner Gnucoop, Uici e i governi distrettuali di Kitgum, Arua e Terego. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture e le risorse umane del St. Joseph in ambito oculistico ma anche decentralizzare i servizi sanitari per raggiungere le aree più remote e contribuire così alla riduzione della cecità evitabile.