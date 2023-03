Ussita, la sindaca dell'impossibile

Ma lei si sente sindaca della sopravvivenza o della progettazione di un futuro possibile?

Non riusciamo neanche a tenere in piedi una scuola. Abbiamo una ventina di bambini che vanno a Visso, che è il comune più grande vicino. Poi un buco generazionale. E poi ci sono tanti anziani. Uno dei progetti che abbiamo è proprio quello di poter recuperare tutte le strutture emergenziali del terremoto per creare un villaggio diffuso di case di riposo. Ma tanti progetti, in questo momento, non conviene farli perché la ricostruzione ancora stenta. Alla sua domanda però rispondo che io mi voglio vedere come un sindaco della progettazione.

Da quello che ha detto finora sembra difficile…

Sa qual è il paradosso? Tra un terremoto e l’altro si è buttato via tutto e si è ricominciato sempre daccapo nel programmare e progettare la ricostruzione. Non appena si comincia a capire le regole, le regole vengono cambiate. Passiamo giorni e notti a studiare le ordinanze del commissario. Ogni volta che cambiano i prezzi, dobbiamo fare la revisione a tutti i capitolati, ci vuole un ufficio legale solo per leggere e capire e applicare le norme. E i progettisti devono riprogettare.

Insomma, direi allora che lei è la “sindaca dell’impossibile”!

Le dico anche un’altra cosa. Per una donna è tutto molto più difficile. Ricordo ancora le prime volte che con una collega sindaca andavamo alle riunioni in provincia o in pretura ci guardavano tipo “ma tu a che titolo stai qui”. È difficile perché ancora oggi la donna in famiglia ha un suo ruolo che non è possibile che sia sostituito dall'uomo. E allora magari qualche volta rinuncia a prendere certi incarichi oppure deve fare la scelta di essere un po' egoista. Sono cose a cui magari un uomo non pensa perché tanto “a casa, con i figli, c'è la moglie”. Io sono stata fortunata, ma la strada per tante donne è molto in salita.