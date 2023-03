Disuguaglianze, carente il dialogo tra istituzioni e società civile

L’aumento radicale delle disuguaglianze e la concentrazione della ricchezza e della conoscenza, negli ultimi decenni, si sono accompagnati a crescenti vuoti nel sistema del welfare e nell’azione pubblica, inadeguati a rispondere ai bisogni e alle aspirazioni fondamentali delle persone nei territori. Contemporaneamente, sono cresciute in tutti i Paesi e anche in Italia iniziative di cittadinanza attiva, pratiche di solidarietà e di mutuo appoggio. In questo contesto nasce il progetto di ricerca “La Pienezza del Vuoto”, a cura di Forum Disuguaglianze Diversità - Fdd, Gran Sasso Science Institute - Gssi e Rete dei Numeri Pari – Rnp, presentata questo pomeriggio in Campidoglio, a Roma. La ricerca si prefigge di indagare concezione e prassi delle forme di mutuo supporto che si manifestano dentro la Rete nazionale di presidi antimafia, associazioni, cooperative, movimenti, gruppi di base, nata a seguito della campagna “Miseria Ladra” contro le disuguaglianze post 2008.

L’indagine è stata effettuata su 91 realtà estratte con metodi diversi (in larga misura: estrazione casuale stratificata) dal complesso delle realtà iscritte alla Rnp tra il 2020 e il 2022. Trentasei realtà su 91 hanno una dimensione medio-grande (da 21 a 99 membri), mentre 24 hanno una dimensione superiore ai 100 membri. La grandezza, tuttavia, non coincide con il grado di partecipazione e ricambio generazionale che le realtà percepiscono come prioritarie per la sostenibilità e la coesione interne e delle reti a cui partecipano.