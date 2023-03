Tiziano Onesti nuovo presidente del Bambino Gesù

Il nuovo presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il professor Tiziano Onesti. La decisione della Santa Sede è stata comunicata ufficialmente questa mattina - lunedì 27 marzo - con una nota della Sala Stampa vaticana.

L’incarico avrà efficacia dal 1 aprile e avrà durata triennale. La presidente uscente Mariella Enoc viene nominata contestualmente “Consultore per i progetti di sviluppo dell’Ospedale per il tempo necessario”.

«Lavorare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una grande responsabilità, ma anche una grande benedizione: un'occasione per servire la vita con amore e umiltà. Come dicono in Ospedale, infatti, esistono ancora malattie inguaribili ma non esistono bambini incurabili. Sono davvero grato al Santo Padre per il privilegio che mi ha concesso, e determinato a svolgere il mio lavoro con dedizione e spirito di servizio, nel solco di quanto ha fatto il presidente Mariella Enoc, con la quale collaboro da quasi sette anni» ha dichiarato il neo presidente. Che continua: «Con la sua ricerca scientifica e l’eccellenza delle cure l’Ospedale contribuisce quotidianamente a fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. La nostra missione resta quella di tenere insieme scienza e carità, eccellenza clinica e accoglienza, offrendo un servizio di alta qualità e un'assistenza umana e spirituale che possa aiutare i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie a superare le difficoltà e a vivere con speranza e serenità».

Nell'immagine in apertura il nuovo presidente Tiziano Onesti con Mariella Enoc - foto da ufficio stampa