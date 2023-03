La scuola italiana, un grande laboratorio per la sussidiarietà

Sono impegnate persone di tutte le età, equamente distribuite, con prevalenza di adulti dai 30 ai 60 anni. Significativa in molti Patti (più del 70%) la presenza di bambini, ragazzi e adolescenti. Presenti spesso persone di etnie diverse, uomini e donne in egual misura. Obiettivi: valorizzare, recuperare e rivitalizzare spazi aperti pubblici (aree verdi, parchi, spazi dismessi), creare nuovi spazi di socialità, ma anche occasioni di esperienze di cittadinanza attiva ed educazione civica. Alcuni obiettivi ricalcano i 17 goal dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile: buona salute, benessere e qualità dell’educazione, riduzione delle disuguaglianze, costruzione di città sostenibili. I Patti appaiono ai più economicamente sostenibili (il fattore economico non si rivela problematico né prioritario, nell’84% delle risposte). Importante: interagiscono con il percorso formativo ordinario della scuola, e non si pestano i piedi. E in futuro? Rinnoverebbero il Patto nove attivisti su dieci. E con entusiasmo, indicando la volontà di implementare le attività già realizzate ed estendendole su un territorio più vasto.

«La scuola è uno spazio plurale, luogo in cui promuovere un approccio intrecciato delle politiche combinando ricerca, intervento, formazione, viste soprattutto come argine alla vulnerabilità di quei territori dove povertà educativa e povertà materiale sono il risultato della cronica mancanza di servizi», afferma il presidente di Labsus, Pasquale Bonasora, a sostegno del secondo capitolo della ricerca, quello sui 52 patti educativi di comunità. Risultati? anche in questo caso, ampiamente positivi. Il maggior numero di esperienze è in Puglia e Piemonte, seguono Liguria e Lombardia. Qualche presenza anche al Sud. Inclusione e socializzazione, ma anche laboratori di contrasto alla dispersione scolastica, i principali obiettivi.

Da considerare i diversi i livelli di complessità dei Patti: 10 sono a bassa complessità, che presentano azioni limitate e scuole che faticano a sfruttare questo strumento per instaurare relazioni strutturate col territorio. Non sono poco rilevanti, ma non hanno ancora caratteristiche che aiutino le scuole a ripensare la propria identità, eppure rappresentano un primo passo per rapporti più strutturati col territorio. A media complessità il 52%: rappresentano il nucleo più numeroso. Obiettivi: contrasto alla povertà e all’emergenza educativa. Costruiscono reti associative ed è sempre presente l’ente locale, insieme ad associazioni di volontariato, parrocchie e cooperative sociali. Non pienamente pronte per delineare un cambiamento profondo nel modello di progetto educativo dominante. I Patti ad elevata complessità, pari al 28,9%, sono in prevalenza in Puglia e in Liguria, e manifestano il tentativo di allacciare sinergie profonde col territorio e la comunità per agire come leva di cambiamento, sia a livello organizzativo che di offerta formativa.

Non è una scommessa utopica, sottolinea Bonasora: «La scuola è già, in questi contesti, sempre più luogo della relazione intergenerazionale per la salvaguardia di quei beni comuni naturali che vanno tutelati per le generazioni future, e per i beni comuni immateriali che hanno bisogno della genialità e creatività dei più giovani per essere rigenerati».