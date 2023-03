Parte dall'Italia la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo

«Qualunque occasione ci sia per fare del bene e accrescere il numero di alberi, è ben accetta», commenta Di Russo, permacultore convinto. «Con Treeonfy è stato amore a prima vista: pur a distanza e senza conoscerci di persona, perseguivamo gli stessi obiettivi e crediamo negli stessi valori. Abbiamo piantato quella che nel progetto di riforestazione ho definito “la siepe Ovest”, creando una siepe frangivento biodiversa che avrà (come sempre in permacultura) più di una funzione: attirare insetti impollinatori, proteggere dai venti freddi (che arrivano da Ovest, appunto), creare una sorta di recinzione naturale che separi dalla strada e, perché no?, che sia anche commestibile. Abbiamo messo a dimora anche una decina di alberi da frutto antichi. Credo fortemente nella responsabilità che abbiamo tutti di migliorare questo pianeta prima che sia troppo tardi. Il futuro è nelle nostre mani, e spero che altri progetti come questo vengano supportati lungo tutta la nostra penisola».

Le iniziative sono partite in Paesi in via di sviluppo. La prima in Kenya e vede protagonista Hassan Shaffi Shetai, team leader del Kenya Eden Reforestation Project. Racconta: «Sono nato a Lamu, una cittadina di neppure ventimila abitanti. Mio padre era un pescatore e mi ha insegnato a navigare in barca nel mare. Durante i miei viaggi ho notato un sacco di “propagules” (semi di mangrovia, ndr) andare perduti. I raccoglitori di mangrovia li utilizzano per preparare il carbone. Questo fatto mi ha spezzato il cuore. Con i progetti di riforestazione sono diventato un team leader e un “capitano di barca”. Sono grato per quest’opportunità che mi permette di unire le persone e ripiantare le mangrovie. Coloro che si stanno dedicando alla piantumazione possono guadagnare uno stipendio che permette loro di vivere dignitosamente, attraverso il lavoro di Eden. Questo progetto sta riducendo la disoccupazione giovanile. Si è soliti dire che gli alberi sono vita. Noi di Eden abbiamo pensato un nuovo slogan: “Pianta alberi, salva vite”».