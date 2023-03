Presentazione del primo "Rapporto Disuguaglianze" di Fondazione Cariplo

Da decenni si assiste all’aumentare della frammentazione all’interno delle nostre comunità e a una costante crescita della disuguaglianza, fenomeno complesso che ha molte dimensioni e che segna in modo profondo la vita dei singoli e della società.

Fondazione Cariplo, per sua stessa natura, è un osservatorio privilegiato di queste dinamiche, perché è in costante relazione con i territori e soprattutto con i soggetti di terzo settore che vivono da vicino i bisogni delle persone.

Resi più consapevoli di questo anche dall’esperienza vissuta durante la pandemia, negli ultimi anni, è aumentata l'attenzione al tema del contrasto alla disuguaglianza, innanzitutto attraverso bandi e misure di sostegno negli ambiti cultura, ambiente, servizi alla persona e ricerca scientifica.

Nel 2022, inoltre, la Fondazione ha deciso di investire 2,5 milioni di euro per il primo bando “Inequalities Research - Generare conoscenza per ridurre le disuguaglianze”, allo scopo di promuovere lo sviluppo di conoscenze utili a orientare e sostenere politiche di contrasto alla disuguaglianza sempre più efficaci.

Nella stessa logica, la Fondazione ha avviato anche un proprio lavoro di ricerca, confluito nel Primo Rapporto Disuguaglianze per offrire sia una visione d’insieme sul tema, sia approfondire le diverse dimensioni della disuguaglianza. Questa prima edizione è dedicata alle disuguaglianze di apprendimento.

Attraverso questo lavoro emerge come la disuguaglianza sia una ferita per la persona, ma anche per la comunità, in termini di sviluppo e in termini di prospettiva per il futuro, e conferma perciò quanto sia un tema cruciale che chiama a una riflessione comune mondo economico, istituzioni e organizzazioni non profit.

CRESCERE IN ITALIA, OLTRE LE DISUGUAGLIANZE

Presentazione del primo Rapporto Fondazione Cariplo sulle disuguaglianze



MARTEDÌ 28 MARZO, ore 11

presso associazione MOSSO, via Angelo Mosso 3, Milano

Presentazione

Federico Fubini, Vicedirettore del Corriere della Sera

Valentina Amorese, Programme officer Area Ricerca Scientifica, Fondazione Cariplo

Gian Paolo Barbetta, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore Evaluation Lab, Milano

Interventi

Filippo Artoni, Direttore sede di Milano, Fondazione Enaip Lombardia

Enrica Chiappero, Ordinario di Politica Economica dell'Università di Pavia

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo

Carlo Messina, Amministratore Delegato Intesa Sanpaolo

Carlo Ratti, Architetto e Urbanista, Direttore MIT SenseableCity Lab di Boston

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano

Andrea Sironi, Presidente di Assicurazioni Generali

Card. Matteo Zuppi, Presidente Conferenza Episcopale Italiana

Conduzione

Marianna Aprile

Sarà possibile seguire la presentazione in streaming canale Youtube della Fondazione. A seguire su Vita.it il rapporto completo.