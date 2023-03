A Bergamo il bibliotecario va al supermercato

Da oggi a Bergamo i libri si potranno prendere in prestito anche al supermercato: accadrà ogni sabato mattina, dalle 9.30 alle 11.30, presso il punto vendita di Coop Lombardia di Via Autostrada. Il servizio “Bibliotecario inCoop” rientra nel progetto “La lettura come cura” e vede protagonisti l’ASD San Paolo in Bianco, la cooperativa Ser.e.Na. e Coop Lombardia. Il progetto mette in campo una “squadra” composta da una o due persone con fragilità dell’associazione, da un assistente educatore professionale della Cooperativa e - al bisogno - da un volontario di BergamoXBergamo. I cittadini potranno prenotare, ritirare e consegnare libri del Sistema Bibliotecario Urbano.

Bibliotecario inCoop rappresenta un impegno nuovo per i ragazzi dell’Asd San Paolo in Bianco, che si metteranno alla prova sia in attività di tipo relazionale sia in compiti pratici come il ritiro dei libri dalla Biblioteca Tiraboschi, l’allestimento del banchetto, la raccolta dei moduli per i nuovi utenti della biblioteca, la registrazione del prestito sulla piattaforma, il racconto del progetto alle persone interessate. San Paolo in Bianco da tempo collabora con l’Amministrazione comunale: da maggio 2021 realizza La Biblioteca a casa tua, in collaborazione con il sistema bibliotecario di Bergamo e da aprile 2022 il progetto Due Mani in più, un servizio di consegna della spesa a domicilio a persone in difficoltà per conto del punto Coop di cia Vela angolo via Broseta. «Nonostante tutte le difficoltà che i nostri ragazzi affrontano quotidianamente, sentirsi inclusi in attività del quartiere e della propria città è un’ottima soluzione per migliorare la loro autostima ma anche le relazioni tra di loro», spiega Silvia Galimberti, dell’associazione San Paolo in Bianco.

«Co il progetto 'La biblioteca a casa tua' gli operatori dell'associazione consegnano i libri al domicilio di utenti anziani o con gravi impedimenti. Dato l'esito positivo di questa esperienza, si è pensato di estendere questa collaborazione realizzando un'attività che promuova l'inclusione sociale istituendo, un giorno alla settimana, un punto di prestito librario presso il supermercato Coop di via Autostrada e affidandone la gestione ai ragazzi di San Paolo in Bianco che avranno il compito di far conoscere il servizio bibliotecario a persone che non frequentano abitualmente le biblioteche», aggiunge Laura Boni, responsabile SBU Bergamo.

Il servizio debutta alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile: «Un’occasione importante per porre l’attenzione di tutti rispetto al tema dell'autodeterminazione, dell’indipendenza e dell’autonomia delle persone che sono nello spettro autistico. Bergamo è impegnata da tempo nel percorso di integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con autismo, nella costruzione di collaborazioni finalizzate a rafforzare lo spirito di resilienza delle famiglie con figli autistici, nel favorire l’acquisizione di quella consapevolezza necessaria alla creazione di una comunità sempre più accogliente. Sarà un’occasione di socializzazione e inclusione sociale di straordinario valore per i ragazzi dell’associazione, ma anche per tutti coloro che avranno modo di relazionarsi con loro», conclude Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali della città di Bergamo.

Foto di Element5 Digital, Pexels