Migranti, le fototrappole di Fedigra? Solo propaganda

In Friuli Venezia Giulia, al voto domenica e lunedì, la campagna elettorale per i candidati alla presidenza e al consiglio regionale sta giungendo in queste ore alle battute finali. Tra i volantini della Lega, partito che sostiene l'attuale governatore, Massimiliano Fedriga, anche uno in cui si legge un titolo del Corriere della Sera: «Trieste, foto-trappole nei boschi: così la Regione controllerà l’ingresso dei migranti da Est», accompagnato da una didascalia, che promette sempre più sicurezza per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Ed effettivamente, negli scorsi giorni sono state consegnate alle forze di polizia 65 fotocamere ad attivazione automatica acquistate lo scorso anno, con l’intento di monitorare chi giunge in Italia attraverso la «rotta balcanica». Questi dispositivi, come ha dichiarato al Corriere Pier Paolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, dovrebbero costituire degli «strumenti per individuare, spostare e rintracciare i flussi di migranti e poter svolgere indagini contro i passeur». Ne abbiamo parlato con Gianfranco Schiavone, membro dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione – Asgi e presidente del Consorzio italiano di solidarietà – Ics, associazione di Trieste che si occupa della tutela e dell’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione temporanea o sussidiaria.

Cosa ne pensa dell’utilità delle fotocamere lungo i confini?

Penso si tratti di una grande operazione di propaganda. Il passaggio da un Paese all'altro, in Unione europea, può avvenire ovunque, come sanno bene i turisti che fanno sentieri di montagna nella nostra regione; valicare un confine non rappresenta di per sé una violazione, l'intenzione è quella di capire dalle immagini se le persone sono straniere o presunte tali. Il punto, però, è che la fototrappola non modifica l’ordinamento giuridico. Esiste un diritto a presentare domanda di asilo che non viene meno perché la persona è stata immortalata da una fotocamera ad attivazione automatica. Questa iniziativa non ha nulla a che fare con il controllo delle migrazioni, meno che meno con il fermare le persone. Semmai, ci potrebbe essere un aspetto un po’ ironico.

Quale?

La fototrappola, teoricamente, potrebbe dimostrare che la persona è entrata nel nostro Paese: se un migrante verrà respinto – pensiamo alla pratica delle riammissioni informali – il video potrebbe costituire una prova del suo ingresso su suolo italiano e quindi del suo diritto a presentare domanda di asilo.