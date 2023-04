Forni di Sopra, sostenibilità e turismo Unesco

Spiace non esserci andati di persona, a Forni di Sopra. Maltempo, influenze reciproche e tempi serrati ci hanno costretto ad una intervista online.

Del sindaco Marco Lenna impressiona l'assoluta calma con la quale parla. Dopo dieci anni di mandato a Forni di Sotto, diventa primo cittadino di Forni di Sopra con un plebiscito che gli consegna un mandato chiaro: dopo aver rilanciato quello "di Sotto", portare anche l'altro forno savorgnano, quello "di Sopra", fuori dalla stagionalità del turismo invernale e rilanciarne l'economia.

Dieci anni sindaco di Forni di Sotto e adesso lo è di Forni di Sopra: insomma, possiamo dire che fare il sindaco le piace…

Il sindaco è tutto, per il suo comune, soprattutto quando è piccolo. È tutto: il consulente, il confessore, l'operaio, il trasportino, il trait d’union tra imprese e uffici tecnici. In un piccolo comune poi tutti sanno dove abiti, ti chiamano, ti chiedono un consiglio, ti chiedono aiuto, vengono a casa per parlarti meglio da soli. Adesso sto quasi finendo il primo mandato qui a Forni di Sopra. Per risponderle: sì, fare il sindaco è una cosa bellissima, ma è anche una cosa che pian piano ti mangia anche un po’ dentro.

Perché?

Perché a livello emotivo se non sei una persona molto pragmatica che riesce a staccare la parte emozionale dalla parte “ufficiale” diventa difficile. Io se non riesco a fare un favore o a dare una risposta a una persona ci sto male, devo riuscire per forza ad arrivare ad una soluzione. E quando non riesco e devo dire di no ad una persona è dura. Se poi si tratta anche di giovani o di giovani coppie o di qualcuno che necessita di lavoro o di una casa allora è ancora più dura.

Qual è il “no” più doloroso che ha dovuto dire?

Non essere riuscito ad aiutare qualcuno a trovare un posto di lavoro oppure dire dei no a degli aiuti perché figuravano aiuti di stato, anche se magari erano degli aiuti a famiglie che ne avevano realmente bisogno. Noi sindaci siamo anche pubblici ufficiali quindi dobbiamo fare rispettare la legge.

Perché sindaco prima “di Sotto” e poi “di Sopra”?

Sono due Comuni che distano 10 km, erano i forni dei Savorgnani che nel periodo subito dopo la Serenissima erano i feudatari che avevano questi possedimenti. Forni di sotto aveva una vocazione legata all'agricoltura e ai pani di acciaio, mentre forni di sopra aveva una vocazione dedita alla pastorizia e alla lavorazione della pietra e delle porcellane. Col passare del tempo, Forni di Sopra è diventata una località turistica sciistica mentre Forni di Sotto è rimasta una realtà pedemontana con una vocazione industriale, il distretto dell’occhiale, ed agricola. A Forni di Sotto sono riuscito a tirare su un bravo ragazzo che è l'attuale sindaco e una squadra di ragazzi che si sono messi in gioco. Ho deciso di provare a cimentarmi in un comune con peculiarità più importanti. E i fornesi di sopra mi hanno accolto con il 78% dei voti. Forse hanno avuto fiducia in me anche per come ho governato Forni di Sotto.