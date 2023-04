La Calabria senza posti letto per la neuropsichiatria infantile

Grande e non certo facile l’impegno richiesto quando parliamo di fragilità, ancor di più se queste coinvolgono i bambini e gli adolescenti. Importante la sinergia tra le realtà che sono presenti e hanno il polso della situazione, come la Comunità “Progetto Sud”, che ha anche collaborato con il Tavolo sull’autismo della pastorale della salute alla redazione del “Glossario sull’autismo”.

«Sull’aspetto della disabilità e dello spettro dell’autismo in Calabria c'è sicuramente tantissimo da fare - sottolinea il Presidente della Comunità, don Giacomo Panizza -. È come ricominciare da tre, non proprio zero, perché c'è pochissimo, ma a questo tre dobbiamo aggiungere il tema del personale mancante, delle relazioni, spesso faticose, con le istituzioni e delle azioni con i familiari, con i quali lavoriamo sempre nella prospettiva dei diritti e dei bisogni».

Dati e riflessioni sul passato a parte, a cominciare dai bisogni, è comunque necessario fermarsi a riflettere sulle prospettive di chi ha un disturbo dello spettro autistico in una regione come la Calabria.

«Il macro dato nazionale - dice in conclusione Pasqualina Pace, della Fondazione Marino di Melito Porto Salvo - ci dice che ci sono 500mila famiglie in Italia al cui interno c’è un bambino o un adulto con autismo. La Calabria ha recepito in tempi brevissimi l’aggiornamento delle linee di indirizzo approvate nella conferenza stato-regioni del 2018, dando seguito con la rete territoriale regionale per la quale sono previsti servizi; la stessa legge è stata riordinata nel 2020, ma con un fabbisogno programmato fuori dai dati, del tutto mancanti in Calabria, trasferendo su scala regionale i dati di Piemonte e Emilia Romagna, ma soprattutto non definendo dove va a finire la presa in carico dell’adulto che ha disturbi dello spettro autistico».

È proprio in virtù di tutto questo che proprio dalla “Comunità Progetto Sud” giunge la proposta di costituire, anche in Calabria, un tavolo tecnico per l’autismo, così come già accade in altre regioni.

«Questo – conclude la Pace - potrebbe aiutarci ad avere il dato, che ad oggi non esiste, come anche a programmare sui bisogni reali».