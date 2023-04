Scienza, 3mila studenti a confronto

Sensibilizzare i giovani a una corretta informazione scientifica. Assumere comportamenti responsabili per la salute di tutti. Confidare nei progressi della ricerca per migliorare la qualità della vita. È questo lo scopo di Fattore J, il progetto promosso da Fondazione mondo digitale e Janssen Italia (l’azienda farmaceutica dal gruppo Johnson & Johnson) la cui terza edizione, dal titolo “Più fiducia, più salute, più futuro” si è svolto a Roma in collaborazione con Cittadinanzattiva tra gli studenti del liceo Plauto di Roma.

«È per noi un’importante occasione poter parlare a voi studenti in un contesto, come quello scolastico, in cui si costruisce l’attivismo e l’empowerment delle giovani generazioni anche per la promozione della salute e del benessere. Come associazione, dal 1978 ci impegniamo nell’ambito della tutela e dei diritti per la salute dei cittadini e proprio per questo abbiamo promosso la Carta Civica della salute globale” – ha dichiarato Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Dalla nostra indagine su un panel rappresentativo di cittadini dei Paesi europei emerge che il 76,7% degli intervistati ritiene prioritaria una strategia che garantisca la salute globale, ossia l’accesso alla salute per tutti. Con la Carta civica abbiamo l’intento di promuovere la consapevolezza dei cittadini e delle Istituzioni in favore della salute globale come diritto umano fondamentale e al fine di individuare azioni concrete per tutelare lo stato di benessere biologico, psicologico e sociale. La tutela passa dalla riduzione delle disuguaglianze favorendo, nel contempo, uno sviluppo sostenibile per il sistema salute», ha spiegato Mandorino.

Dopo gli oltre 200mila studenti coinvolti ad oggi, di cui circa 7.000 solo nel Lazio, il progetto Fattore J prosegue il suo calendario di lezioni in presenza e online in diverse regioni italiane coinvolgendo oltre 3.000 giovani delle scuole superiori.