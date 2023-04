Bologna, la Data Valley alla prova della Csr

Il Salone va. Sì, quel Salone, il Salone della responsabilità sociale di impresa e dell’innovazione sociale, che marcia spedito verso la sua 11ma edizione, il 4-5-6 ottobre a Milano, accompagnando l’evento con una serie di presentazioni intermedie, un vero e proprio Giro d’Italia della Csr, che ieri a Bologna ha percorso la sua tappa numero sette.

Questa "gioiosa macchina della sostenibilità" - tanto per parafrasare l’ex leader pidiessino Achille Occhetto tornato, proprio in questi giorni, a parlare di pace e di non violenza - rappresenta un racconto, fresco e originale, della csr italiana, mettendo insieme storie di transizione ecologica, economia circolare, responsabilità d’impresa delle varie aree del Paese, da Nord a Sud. In pratica un mini-road-show delle buone pratiche messo in piedi da Rossella Sobrero con la sua Koinetica insieme a un bel gruppo di realtà promotrici (dalla Bocconi a Sodalitas, dall’Asvis a Unioncamere, dal Global Compact Italia ai Sustainability Makers) tiene desta l’attenzione del mondo imprenditoriale italiano, accademico e di Terzo settore implicato nei temi della sostenibilità, andando a stuzzicarlo in giro per il Bel Paese.

Nel capoluogo emiliano, quelli del Salone hanno scelto di mettere a fuoco lo sviluppo digitale: «C’è stato un po’ di dibattito nel gruppo fondatore», ha ammesso la stessa Sobrero, «fra chi voleva privilegiare, in questa tappa, un tema del genere e chi, viceversa, insisteva sull’impatto sociale». Alla fine è stato digitale ma forse non poteva essere diversamente in un territorio che, grazie alla lungimiranza di qualche amministratore – il visionario Duccio Campagnoli, storico assessore regionale allo Sviluppo economico per tre lustri 1995-2010 – si è trasformato in grande distretto del supercalcolo, fra università (Cineca), ricerca, aziende, enti regionali (cfr. l'immagine sopra, tratta da una presentazione, ndr). Gli emiliani lo chiamano, non senza orgoglio, la Data Valley, aggiungendoci “del bene comune” perché, insomma, siamo nel cuore dell’Italia cooperativa. E infatti la tappa bolognese, era focalizzata, ricordava una nota della vigilia, «sul valore condiviso derivato dalla digitalizzazione sostenibile, con numerosi esempi di realtà virtuose sul territorio emiliano».

La Csr nel distretto digitale

«Innovazione sostenibile e trasformazione digitale sono termini sempre più collegati», ha ripetuto la stessa Sobrero, «perché cresce la consapevolezza che per “abitare il cambiamento” (tema 2023, ndr) è necessario utilizzare tutti gli strumenti che consentono di ridurre i consumi, contenere gli sprechi, facilitare l’inclusione. E la convinzione che investire nel futuro significa trovare soluzioni che nascono anche dal confronto tra i diversi attori del territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda il partner locale, quella “Impronta etica” che raggruppa, sotto il cappello della responsabilità sociale, tutto il bel mondo industriale e cooperativo dell’area: dalla Coesia di Isabella Seràgnoli alla multiutility Hera, da Unipol alle bancarie Bper ed Emilbanca, dagli Aeroporti di Bologna ai big della cooperazione, come Legacoop, Coop Reno, Camst, Alleanza 3.0.

«La Regione Emilia-Romagna sta fortemente lavorando per rendere il proprio territorio più digitale», ha ricordato la presidente di questo rassemblement, Giuseppina Gualtieri, «e, nel farlo, si è deciso di investire su capacità, risorse e competenze diffuse e inclusive supportando uno sviluppo sostenibile che valorizzi gli impatti positivi della digitalizzazione». Con un giusto triplo urrà per il Salone, la cui tappa petroniana, ha ricordato Gualtieri «rappresenta un’importante occasione per imprese, istituzioni e altri stakeholder del territorio per dialogare circa la relazione che intercorre tra sostenibilità, digitalizzazione e territorio». È così è stato: il suggestivo DamsLab di Piazzetta Pier Paolo Pasolini, una delle zone ex-produttive delle città recuperata con un certo pregio, ha visto raccontare belle storie e bei pensieri. Di come cioè la “Valle dei dati” possa lavorare, appunto, per il bene di tutti.