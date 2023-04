Il diritto di esistere, a Brindisi il registro per l’identità di genere

Il suicidio della insegnante transgender non ha lasciato indifferente nessuno. Soprattutto la comunità Lgbtqia+, che in quel gesto estremo, accompagnato da un testo pubblicato sul blog della professoressa Cloe Bianco, ha letto con sgomento gli effetti che gli atti di discriminazione, derisione ed emarginazione sul luogo di lavoro possono provocare su una persona a causa della propria identità di genere. Anche per questo, lo scorso mese di ottobre in occasione del “Nude Art Fest”, La Collettiva Trans Femminista Queer Brindisi e il Circolo Arci Community Hub di Brindisi hanno preso un impegno che adesso si è presto trasformato in realtà: l’istituzione dei registri di autodeterminazione di genere (identità alias) da parte del Consiglio Comunale, che permetterà alle persone trans e non-binarie di vedere il proprio nome d’elezione - e non quello anagrafico, nel quale non si riconoscono - su “ogni atto, documento, dichiarazione, certificazione di pertinenza dell'amministrazione comunale”.