Aly Traore, un calcio agli stereotipi nella giornata internazionale dello sport

In occasione della giornata internazionale dello sport, promossa dalle Nazioni Unite come diritto fondamentale e strumento per rafforzare i legami sociali lo sviluppo sostenibile e la pace, l’associazione Don Bosco 2000 ha presentato la sua società sportiva, Asd don Bosco-Aidone che ha il principale compito di integrare i ragazzi accolti nei centri.

La voce è quella di Aly Traore, presidente della società fino al 2018, originario del Mali e arrivato in Italia a 23 anni (ora ne ha 33): «La squadra mi ha dato una grande forza per superare le difficoltà di integrazione. Mi ha aiutato a crescere, e così è stato per tanti ragazzi africani come me. Ma non solo, lo spirito di squadra ha permesso a molti giovani italiani di guardare oltre gli stereotipi».