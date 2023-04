L’anno record della Puglia, crescono trapianti d’organo e cultura del dono

Lo sa bene Francesco Niglio, medico dell’Asl di Foggia, che da quando ha conosciuto questo dono è diventato messaggero di speranza e di sensibilizzazione. «Un bel giorno improvvisamente mi sono trovato dall'altra parte della barricata da medico a paziente. Il trapianto di organi è certamente una battaglia tra la vita e la morte, vinta dalla scienza ma che non può essere tale senza la solidarietà e l’amore dei donatori. Di donazione degli organi si è cominciato a parlare da tantissimo e tutti noi abbiamo l’obbligo di parlarne sempre più spesso». La seconda vita di Niglio, come lui stesso l’ha definita più di una volta, inizia il 29 aprile 2005, dopo cinque lunghi anni in cui era stato costretto a sottoporsi alla fatica della dialisi, 12 ore ogni giorno.

«Il giorno in cui sono nato non me lo ricordo. Il giorno in cui sono rinato grazie al trapianto, non lo dimenticherò più. Per questo, adesso il messaggio di speranza cammina con le mie gambe». Anche perché la sua è una storia particolare, visto che la donatrice è stata propria sua madre. «Avevo urgente bisogno di un trapianto di rene, l’unica che potesse garantire assoluta compatibilità dell’organo con un azzeramento dei tempi di attesa era mia madre, che non solo mi ha salvato la vita ma è come se mi avesse messo al mondo per due volte». In Puglia la lista d'attesa delle persone in attesa di un trapianto è di 450 pazienti. Di qui, la voglia di raccontare, di sensibilizzare, di spiegare l’importanza della donazione di organi. Proprio di recente il dottor Niglio ha dato vita all’Associazione nefropatici dializzati e donatori di organi dei Capitanata per offrire informazioni e sostegno a pazienti, famigliari, caregiver su questo tema. «Questa è la mia sfida» conclude Niglio «la sfida di chi è nato due volte e io sono in debito due volte con il destino e voglio e debbo pagarlo lasciando un segno tangibile sulla strada dell’impegno per la vita e della solidarietà vera e concreta».