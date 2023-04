Noragùgume, i veri cambiamenti sono invisibili

Noragùgume, con l'accento tonico sulla prima u e non scherziamo!

Siamo in Sardegna, nella provincia di Nuoro, piana di Ottana tra il lago Omodeo e la catena montuosa del Marghine. Proprio qui, nel Marghine, è ancora viva la lingua sarda logudorese, con influenze barbaricine e campidanesi. Il sardo del Marghine sarebbe lo stesso che si parla nel Meilogu e nel Goceano. Le prime lettere del nome del paese Nor- richiamano forse l’antica presenza di un insediamento nuragico. Terra complessa, la Sardegna interna.

La sindaca Rita Zaru è a casa, reduce da una brutta influenza anche lei. Parla però con voce molto ferma, sottolinea con i toni e gli sguardi i momenti in cui racconta con sofferenza le sofferenze della sua comunità dove è forte il matriarcato. A tratti si commuove nel racconto, ma in questa intervista abbiamo deciso di riportare solo i temi della nostra rubrica, cioè il presente e il futuro di Noragugume.

Noragùgume, ho detto bene? 283 abitanti nel cuore della Sardegna…

Sì. Siamo un po’ al minimo storico, anche se in passato abbiamo raggiunto cifre inferiori che coincidevano con le migrazioni economiche, quando con la nave Cavour si andava nelle americhe.

E adesso?

Adesso invece c'è stata una nuova crisi dovuta alla chiusura della fabbrica di Ottana che aveva affrancato molti braccianti dalla terra. Però, una volta chiusa la fabbrica, gli operai avevano perso anche l'attitudine a lavorare la terra. In questo preciso momento storico grazie anche alla Pac c’è un ritorno dei giovani all'agricoltura, c’è un grande amore, una riscoperta del legame tra uomo e terra, anche la pandemia ci ha fatto capire il valore della libertà e degli spazi aperti. E poi la crisi economica ha messo in evidenza una forte dipendenza dell'Italia dai paesi dell'est per le produzioni cerealicole e orticole, quindi ci ha fatto anche comprendere che abbiamo ampi margini per recuperare questo legame con la terra e che forse dovremmo reinvestire in una politica agricola. La zona dove io vivo, la media Valle del Tirso, è una delle zone più fertili del centro Sardegna, è l’ex granaio dei romani con una vocazione agricola molto forte. I giovani stanno riscoprendo questo forte legame con la propria terra e con le tradizioni, solo che i servizi essenziali sono troppo carenti per rendere appetibile restare.

E si stanno formando anche cooperative formate da giovani?

La Sardegna purtroppo ha una cultura molto lontana dal cooperativismo, non hanno mai attecchito le forme di cooperazione. Nascono delle grandi aziende agricole, ma non in forma associativa. È un vecchio retaggio culturale, abbiamo ancora la sindrome del conquistato: chi ha voluto conquistare la Sardegna ci ha sempre divisi. Qualsiasi forma di cooperativismo in Sardegna è quindi sempre fallita e questo si è codificato geneticamente. Le uniche forme di cooperazione avvengono all’interno del clan familiare.

Un sindaco potrebbe però promuoverla, una cultura di cooperativismo e di partecipazione.

I tempi non sono ancora maturi, anche perché per poter avviare tutto questo ci vogliono numeri. Non abbiamo neanche forme di associazionismo, qui mancano persino una pro loco e un'associazione culturale. Ci stiamo lavorando, ma è un processo lento, che richiede tempo.

Tempo che però forse non avete…

Sono perfettamente consapevole di questo, so che è un grosso limite, stiamo cercando di promuovere questa cultura, ma i cambiamenti culturali sono lenti.

Lei è anche sindaca da poco…

Sì, ho iniziato la mia avventura il 26 ottobre del 2020: eravamo in piena pandemia quindi sono entrata col botto e per un anno ho solo gestito emergenze e con soli due dipendenti, abbiamo un segretario comunale a scavalco che si occupa di altri 10 Comuni e con il quale spesso lavoriamo in videoconferenza per il disbrigo degli atti.

E con il Pnrr come state facendo?

Molti non si rendono conto del dramma che stanno vivendo gli Enti locali con l’aggravarsi delle competenze e con la necessità di programmare ingenti somme di denaro provenienti dal Pnrr che ha bandi velocissimi. Io mi sono ritrovata a dover fare le richieste di finanziamento da sola perché non avevo il personale per farlo. Ci manca anche un operaio, pensi che quando scatta il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica mi capita spesso alle 10 di sera di uscire in pigiama e ciabatte per riattaccarlo. Abbiamo seri problemi anche nella sanità: ad esempio tutta la sub-regione dove abito, il Marghine, ha 2mila persone senza un medico perché nessuno vuole venire nella “periferia dell’impero”.

(alcune foto sotto sono di Sergio Melis e Gianni Careddu)