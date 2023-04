A Cremona la seconda edizione di “eQua”

Dopo l’edizione dello scorso anno a Bergamo, torna a Cremona “eQua”, l’incontro nazionale contro le diseguaglianze, per i diritti sociali, organizzato dall’Arci dal 13 al 15 aprile. Il titolo di quest’anno è “I poveri non esistono?”

Un appuntamento che arriva in un momento storico nel quale le diseguaglianze continuano a crescere in maniera esponenziale, i poveri sembrano essere spariti dall’agenda politica e con un governo che continua ad attaccare il reddito di cittadinanza, definendolo una misura inutile e dannosa per pigri e parassiti.

In questo contesto - ribadisce una nota - l'Arci è stata un soggetto attivo. «Abbiamo consolidato, sperimentato e organizzato forme diffuse di mutualismo per rispondere ai nuovi e vecchi bisogni espressi dalla società, per difendere e promuovere i diritti sociali, per diffondere una cultura solidale», si precisa.

"eQua" sarà, quindi, un importante momento per sviluppare un ragionamento collettivo sull'attualità politica e sociale del nostro Paese, per scambiare buone prassi, per conoscere meglio le esperienze e i vissuti delle realtà Arci, per provare a innovare gli strumenti dell’agire quotidiano.

Grazie agli interventi di esponenti delle istituzioni, dell'associazionismo e dei movimenti sociali, esperti, intellettuali, si proverà a consolidare l'identità condivisa dell'azione sociale dell'Arci e a delineare linee di discussione su alcuni dei principali temi che attraversano la società: dall’emergere di nuove povertà alle ricadute nelle comunità, dalle diseguaglianze nel sistema sanitario e nel diritto alla salute alle politiche sociali, dal lavoro povero alle diseguaglianze di genere, dal sostegno al reddito “all’insorgenza” del mutualismo.

Tra gli altri interverranno: Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona), Elena Granaglia (docente Scienza delle Finanze, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma e Forum Disuguaglianze e Diversità), Gian Paolo Barbetta (docente Politica Economica Università Cattolica di Milano), Rosita Viola (assessore alle Politiche Sociali e delle Fragilità del Comune di Cremona), Walter Massa (presidente nazionale Arci), Marianna Filandri (docente Sociologia economica all’Università di Torino), Giulio Marcon (di “Sbilanciamoci” e della campagna “Tax the Rich”), Barbara Leda Kenny (attivista e coordinatrice di inGenere.it), Annamaria Palmieri (dirigente scolastica in Barriera di Milano a Torino, già assessore alla Scuola e Istruzione del Comune di Napoli), Sandro Busso (docente Sociologia Politica e Politiche Sociali, Università di Torino), Paolo Venturi (direttore di Aiccon - Centro Studi sull’Economia Sociale, Docente di imprenditorialità e innovazione sociale presso l'Università di Bologna).

Nelle serate di “eQua” spazio anche a cinema, musica e teatro: giovedì 13 aprile, alle ore 21, la proiezione del film d’animazione “Flee” (2021), diretto da Jonas Poher Rasmussen; venerdì 14 aprile, alle ore 21.30, Riccardo Staglianò (la Repubblica) in “Gigacapitalisti Show”, accompagnerà i presenti nell’incredibile mondo degli ultramiliardari. Bezos, Musk, Zuckerberg e il resto del club degli ultraricchi; a seguire l’After Dj-set ‘Le ragazze vogliono pogare’.

La seconda edizione di “eQua” è organizzata da Arci Nazionale, Arci Lombardia, Arci Cremona. Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cremona. Con il sostegno di Hera Comm.

In allegato a fondo pagina il programma completo di “eQua”.

In apertura photo by Alexander Grey on Unsplash