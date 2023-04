La Design Week inclusiva, diversa, equa e accessibile

Exhibit - sottolinea una nota - è un luogo di ricerca e sperimentazione sul design democratico e plurale: distribuito tra il pianterreno e il primo piano, Exhibit raccoglie i lavori di accademie, Università - come la Scuola del Design del Politecnico di Milano, Central Saint Martins, Ecole Supérieure d’art et design Saint-Étienne, Manchester School of Art, Tecnológico de Monterrey - studi di progettazione, designer emergenti, e presenta la restituzione inedita di processi di residenza sviluppati nei mesi precedenti a Base.

Nell’ambito delle residenze ospitate nel corso dell’anno da We Will Design e che hanno lavorato sul concetto di soglia e sull’abbattimento delle barriere della fabbrica ex-Ansaldo per mettere Base in dialogo con la città, la ricerca di Analogique sfocia nel progetto “*FR*OG*”, una collezione di oggetti frugali, un processo-progetto che lavora sul tempo lungo delle dinamiche sociali, per innescare nuove relazioni tra gli edifici, il tessuto urbano circostante e gli abitanti di una porzione di città. Simon Dogger e Matteo Proietti esplorano le possibilità di trasformare Base in un luogo culturale ancora più accessibile, ridisegnando una segnaletica completamente nuova.

I valori di accessibilità e inclusione si incontrano anche nel progetto We Will Design – Kids: una guida e tre laboratori pensati per dare anche ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi al mondo del design a cura dell’Associazione Coi Ludosofici. A partire dai progetti esposti e dai temi di We Will Design, sono stati individuati quattro concetti - Corpo, Metamorfosi, Immaginazione, Relazione - su cui far mettere in gioco i bambini, attraverso l'interazione con l'ambiente circostante, promuovendo un dialogo tra mondi diversi. We Will Design – Kids propone un laboratorio in presenza che si terrà sabato 22 aprile alle ore 11.30 con accesso gratuito previa registrazione al link di Eventbrite

Ogni sera del Fuorisalone 2023 vibrerà al suono di We Will Design Music: un festival dentro e fuori Base Milano, costruito con la speciale collaborazione di Volvo Car Italia e Le Cannibale. Base porta Volvo Studio Milano “Warm-Up”, serate con artisti e musicisti italiani e internazionali come Claire Fontaine, Alex Fernet e P L Z. Le Cannibale anima la Design Week di BASE con due eventi dal sapore speciale: sul palco due figure di rilievo del panorama musicale internazionale, HAAi e DJ PYTHON, interpreti dalle sfumature spregiudicate del panorama dell’elettronica. BASE diventa il palcoscenico per una due giorni di musica che attraversa i continenti con l’australiana HAAi, l’americano DJ PYTHON, la giapponese Hiroko Hacci e l’italiano Fabio Monesi. Ogni sera in Design Week a BASE, inoltre, una proposta in musica in compagnia di Alex Fernet, Milano Shangai, RIL Factoru, WALULA Wave e Jay Abey, Nick Nuwe, Spaghetti Disco, P L Z e Luce.

Storie, progetti, opportunità di crescita e cambiamento, con le esperienze di designer, istituzioni, fondazioni, realtà italiane e internazionali attorno ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione sono protahonisti del Public Program della Design Week 2023 a Base, tre incontri per esplorare e sperimentare attorno ai concetti di accessibilità, futuro, collettività, città creative, movimento, cambiamento.

Gli incontri sono in programma:

18 aprile - ore 17, Ground Hall Base: Access by design (talk in lingua inglese)

19 aprile - ore 17, Ground Hall Base: Creative Cities, Inclusive Cities (talk in lingua inglese)

20 aprile - ore 17, Ground Hall Base: Quanto sarà un futuro diverso?

Informazioni al link base.milano.it/en/we-will-design-2023-public-program/

Informazioni generali www.base.milano.it

Orari di apertura: lunedì 10.30-19 / martedì-sabato 10.30-20 / domenica 10.30-18

Tutte le immagini sono da Ufficio stampa - lungo l'articolo foto dalle edizioni precedenti