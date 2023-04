Sport sociale è boom di domande

Le 1.500 domande inviate sulle piattaforme per l’inserimento delle candidature agli avvisi pubblici “Inclusione”, “Quartieri”, “Carceri” e “Parchi”, segnano un vero e proprio boom di richieste al sito di Sport e Salute Spa, attivo dal 24 febbraio al 24 marzo. Si tratta - ricorda una nota - dei progetti previsti dal Piano per lo Sport Sociale da 16 milioni di euro, promosso grazie al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e al Dipartimento per lo Sport, che mira ad abbattere le barriere di accesso all’attività sportiva e a declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.

Quattro i filoni dei progetti: Inclusione (2,4 milioni) che si pone l’obiettivo dell’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva, Quartieri (3,7 milioni) che intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore, Sport nei Parchi (3,3 milioni) che ha l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge e per la prima volta Carceri (3 milioni) che promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il potenziamento dell’attività sportiva. Le richieste sono state avanzate da Asd/Ssd, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo e Comuni.

Analizzando i dati emerge che per il progetto Inclusione il maggior numero di domande sono giunte da Lazio, Sicilia, Campania e Puglia. Per quello dei Quartieri Lazio, Campania e Sicilia sono in testa per numero di richieste. Situazione simile per il progetto Carceri dove Lazio, Sicilia e Puglia sono in cima alla lista. Scenario differente per quanto riguarda Sport nei Parchi per il quale invece il maggior numero di domande è giunto da Piemonte, Veneto e Toscana

