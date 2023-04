Basilicata, il sociale in fuga

In apertura sarà il direttore di VITA Stefano Arduini, a presentare i dati allarmanti sulla fuga - non soltanto demografica - che sta interessando la Basilicata, la crisi di un Terzo settore che in questa regione ha saputo esprimere tutta la sua capacità creativa e generativa, ma che oggi coinvolge sempre meno persone. Il paradosso di una regione agli ultimi posti in Italia nelle elaborazioni che misurano l’efficacia del sistema di welfare, malgrado il Pil pro capite più alto del Sud.

I veri protagonisti della giornata saranno le storie di alcuni dei change makers che stanno segnando il futuro della Basilicata, producendo lavoro, conoscenze e connessioni. Innovatori sociali provenienti da mondi diversi, come quello dell’associazionismo, è il caso di Andrea Paoletti con "Casa Netural", e di Giuseppe Liuzzi con "Syskrack". C’è il mondo della cooperazione con Serena Vigoriti de "il Sicomoro" e Antonio Candela di "Universosud". Anche due delle più interessanti esperienze collaborative presenti in regione: il "Consorzio La Città Essenziale" di Giuseppe Bruno e l’esperienza del "Museo Officina degli Oggetti Narranti" che sarà presentata da Sara Stolfi de "il Salone dei rifiutati" e Francesco Ritrovato de "La Mimosa". Fino all’esempio di una pubblica amministrazione, il Comune di Castelsaraceno e del suo sindaco Rocco Rosano.