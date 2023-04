Due neonati affidati agli ospedali. Urge la mobilitazione del Terzo Settore

«Nel nostro lavoro - aggiunge ancora- abbiamo incontrato decine di genitori, madri e padri, tutti diversi eppure tutti simili nel bisogno di essere innanzitutto ascoltati, di poter narrare la propria storia, il proprio vissuto, la propria sofferenza e la propria forza. Prima di consigliare, indirizzare, accompagnare, a volte anche redarguire o criticare, è necessario costruire uno spazio di ascolto e comprensione dell’esperienza dell’altro, ed è poi proprio in questo spazio non giudicante che può crearsi quel senso di fiducia e comunità che permette a volte di costruire dei percorsi insieme ai genitori e di cercare di trovare insieme traiettorie nuove, altre volte di intercettare fragilità che resterebbero altrimenti invisibili. Spesso l’urgenza delle situazioni porta anche noi alla fretta di agire il prima possibile, di trovare le cause di una difficoltà, di cercare rapidamente delle risposte e delle risorse; tuttavia, anche quando ci sembra di non riuscire proprio a trovare soluzioni, o di non aver potuto fare abbastanza, non smettiamo mai di meravigliarci e commuoverci delle parole di un genitore che ci ringrazia semplicemente per averli ascoltati».

Per questo, osserva, «di fronte a genitori che decidono di non riconoscere un neonato dovremmo tutti lasciarci, anzitutto, interpellare dal dolore delle persone che prendono una decisione che forse fatichiamo a comprendere in tutta la sua intensità».

«Verrebbe poi da coinvolgere la politica, il governo della città e della regione, i presidi ospedalieri e i consultori (dove sono?) le cosiddette ‘case di comunità’… Sono numerosi gli interrogativi che si impongono a uno Stato che non riesce a impiantare politiche adeguate per la famiglia, a una città come Milano, troppo costosa non solo per famiglie economicamente vulnerabili e socialmente fragili. Riusciamo ancora in un ospedale azienda a mettere il personale in condizione di ascoltare le fatiche dei neogenitori? Impariamo dalla notizia dei giorni scorsi ed evitiamo di pontificare sulle singole situazioni che non conosciamo, ma rilanciamo, in maniera organica, l’impegno di amministrazione e organizzazioni del terzo settore a batterci per un welfare che garantisca e riconosca dignità ad ognuno, al fine almeno di arrestare se non di colmare le disuguaglianze che segnano sempre più gravemente la convivenza civile e democratica».

