Migranti, il ministro Piantedosi studi quello che di buono fa il Viminale

Intorno al Sai si è poi costruito, a Castelpoto come in altri piccoli comuni, in particolare in quelli della Rete del Welcome, un bel gruppo di lavoro di professionalità autoctone formato da giovani che grazie al lavoro nel progetto non sono emigrati.

Perché c’è molta, forse troppa, narrazione sui presunti “numeri ingestibili” di persone migranti che arrivano in Italia, ma pochi parlano del vero “fenomeno migratorio” preoccupante, che è quello in uscita e che sta spopolando i nostri territori, condannandoli ad un lento spegnimento. Chiudersi, dunque, non è la soluzione. L’accoglienza diffusa sta dimostrando che l’unica soluzione possibile è la gestione corretta dell’accoglienza, fatta di numeri adeguati, persone prese in carico da équipe con idonee professionalità.

Perché non raccontarlo? Perché per primo il ministro dell’Interno Piantedosi, che è il titolare di un Sistema di accoglienza che l’Europa ci invidia, non mette l’accento sul “si può fare” dell’accoglienza italiana?