Molinara, come cambiare l'anima delle comunità

Però si apre una pagina nuova…

Io sono sempre stato presente a Molinara, nelle animazioni della parrocchia oppure della compagnia teatrale del paese, nelle feste. Le racconto questo perché io credo che tutto sia politica, a partire da come sei in relazione costante con la tua comunità.

È per questo che l’hanno candidata?

No, non ho aspettato che il mio nome arrivasse dall’alto, ma ho parlato spontaneamente con la mia comunità. Ho cominciato a parlare agli amici dell’ex circolo di Rifondazione e a tutti i giovani di Molinara, tutte persone che volevano, come me, uscire dalla cappa che vivevamo. Andavamo a discutere e progettare nel bosco di Mazzocca, all’aria aperta, oppure in una trattoria a San Giorgio la Molara, un piccolo comune qui vicino.

Ma, alla fine, questa Molinara l’abbiamo cambiata o no?

Credo che sia cambiata l’anima, di questa comunità. E penso che questo non sia poco. Poi ovviamente c’è stato anche un cambiamento sostanziale, come il recupero di tutto il borgo antico. E grazie ad un finanziamento di 5milioni di euro abbiamo attivato una casa di riposo ed una Rsa. E ad oggi abbiamo una vasta zona industriale. Ma dobbiamo ancora continuare.