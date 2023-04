Senza migranti non riparte l'Italia

Lo scorso anno i beneficiari della protezione speciale in Italia sono stati 10.865. Un numero più alto rispetto a quelli che hanno ottenuto l’asilo politico, 6.161, e la protezione sussidiaria, 6.770. Le domande esaminate per tutte e tre le tipologie di protezione sono state 52.625. Più della metà, il 53%, è stata rigettata. E ora in discussione la possibilità di abolire la protezione speciale, ma a che costo?

C’è una divisione oggettiva nel Paese: chi è a favore dell’immigrazione e chi invece no. Il Governo è evidentemente spostato verso la seconda. E all’osservazione - che prescinde dall’aspetto umanitario - “i migranti ci servono sia essere immessi nel mercato del lavoro e sia perché in Italia c’è un’emergenza della natalità”, la premier Meloni ha ribattuto: non ci servono i migranti perché svilupperemo politiche per piantare sulla natalità e agevoleremo l’occupazione femminile. Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia nella facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, spiega perchè le due questioni non sono legate.