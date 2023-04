Il modello di economia solidale che ricompone i saperi

Un volume, Domani 2030, che è una guida che ci aiuta a capre, attraverso i numeri ma anche e soprattutto i casi concreti di questo modello: il risanamento e la rifunzionalizzazione di 10 aree ambientali e architettoniche/monumentali di grande pregio; lo start up e il consolidamento di oltre 200 imprese e micro-imprese, fra cui alcune rigenerate dai lavoratori, dal caso del Birrificio Messina fino alle Ceramiche Siciliane Pattesi; le collaborazioni con istituti di ricerca nazionali e internazionali e la realizzazione di prototipi, come le comunità energetiche solidali capaci di redistribuire energia secondo algoritmi sociali con l’obiettivo di contrastare la povertà energetica; le oltre 700 persone beneficiarie dirette dei programmi della Fondazione, accompagnate in un percorso che ha garantito loro alternative e possibilità di scelta su casa, socialità, lavoro, conoscenza. Tra queste, coloro che sono stati coinvolti dal programma di riqualificazione urbana Capacity, che ha portato al superamento delle baraccopoli di Fondo Saccà e Fondo Fucile, consentendo a circa 650 persone di andare a vivere in una casa scelta e, a poco meno di metà di esse, in un’abitazione di proprietà, in quella che è stata la più grande operazione di redistribuzione della ricchezza di questa città.

«Da un punto di vista operativo le policy della Fondazione sono ancorate su tre pilastri tra loro interdipendenti, dire meglio interconnessi. Primo: azioni sui sistemi territoriali finalizzati a generare alternative sulle principali aree dei funzionamenti umani, favorendo la transizione ecologica dei territori che noi proviamo a vivere come un’opportunità di sviluppo inclusivo. Secondo: trasformare i sistemi di welfare da assistenziali a personalizzati, accompagnando persone e famiglie a riconoscere le nuove opportunità che vengono generate per potere comprendere, metabolizzare e scegliere quelle che sono più funzionali a vivere la vita che ciascuno vuole vivere. Terzo: aprire i sistemi locali a scambi di conoscenze, know how, risorse umane e anche economiche, verso il mondo esterno, favorendo pure processi di internalizzazione».