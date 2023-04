Il mio sogno? Tre figli a testa per ogni famiglia di Camerano

Le meraviglie sotterranee e il "rosso del Conero", oltre che lo spettacolo delle colline che digradano sul mare azzurrissimo del Parco del Conero. Solo questo vale tutto il viaggio per venire a Camerano, piccolo comune della provincia di Ancona.

Oggi incontriamo Oriano Mercante, 65 anni, neurologo e fisiatra, a lungo primario e sindaco dal 2021: l'intervista che più ci ha fatto sorridere per lo humor caustico che connota Mercante quando parla. In lui si affetta la "smagatezza" di chi, vivendo ogni giorno la malattia e la sofferenza, impara a trattare con leggerezza anche gli argomenti più delicati. Ormai in pensione, una moglie e quattro figlie ed anche nonno, Mercante ha un'azienda agricola di famiglia che produce il rosso Conero. Peccato non fermarsi anche per un calice, insomma...

Camerano ha una posizione invidiabile, sindaco: vicino al mare, colline…

Sì, ha ragione, siamo vicini al mare stupendo del Conero e siamo anche molto “rossi”… nel senso di “rosso del Conero”, il nostro cultivar.

Settemila abitanti, come state a spopolamento?

Noi siamo abbastanza stabili perché è una zona industriale, c'è però uno spopolamento del centro, per via della impossibilità di parcheggio. Pensi che nella piazza principale del paese sono rimasti circa 20 residenti. Camerano è tutto in salita, non tutti sono in grado di reggere alla vita quotidiana con questi disagi. Le persone vanno dove ci sono servizi, siamo noi che dobbiamo costruire delle attrattive per ripopolare i centri storici.

Ma quindi anche i negozi…

Sì, nel centro storico è rimasto un solo negozio di alimentari, fino a poco tempo fa erano tre-quattro. E quindi oggi tutti nei centri commerciali.

Però la politica potrebbe riequilibrare…

Stiamo cercando di agevolare una serie di privati a ristrutturare un paio di grossi edificio del centro storico, ma abbiamo chiesto che ci siano posteggi. Stiamo incitando agli asili nido aziendali, ad esempio: le famiglie hanno bisogno di servizi.

Mobilità sostenibile?

Non siamo così grandi da poter sostenere un servizio di mobilità, almeno non con la frequenza che sarebbe necessaria per consentire alle persone di spostarsi continuamente. Non abbiamo un servizio pubblico di trasporti perché il paese è molto piccolo. C'è il servizio pubblico del trasporto del consorzio provinciale, ma non urbano. Stiamo cercando di farlo, ma non è semplice. La convenienza economica purtroppo non va d’accordo con i numeri piccoli.