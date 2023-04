Basta paternalismi, è ora di dare il voto ai 16enni

Basta con gli stereotipi sui giovani immaturi, cominciamo a rendere anche i giovanissimi partecipi delle sorti del Paese, facendoli votare già a 16 anni, almeno alle amministrative. Per una volta la proposta non filtra stancamente da qualche convention di partito ma arriva dal sindaco di un municipio italiano. Di quelli che ogni giorno si devono rimboccare le maniche per far girare la macchina amministrativa. A lanciare l'idea di abbassare di due anni l'età per accedere al voto, almeno alle comunali, è stato infatti, nei giorni scorsi, Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, poco più di 9mila anime in provincia di Treviso. Classe 1961, autonomista veneto, Fantinel ha anche dato origine alla Fondazione di Comunità della sinistra Piave onlus, che presiede. Lo abbiamo rintracciato al telefono.

«Con la legge 92 del 2019», ci spiega, «è stato introdotto, nel primo e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Dunque la scuola è stata investita del compito di accompagnare i ragazzi nel percorso di costruzione del loro essere cittadini. Quello che manca è passare dalla teoria alla pratica. Ossia consentire a questi ragazzi di esercitare con il voto quanto appreso sui banchi di scuola. Certo questo implica che tutta la società civile: dagli insegnanti, ai genitori fino agli educatori in generale sentano la responsabilità di essere maestri di civiltà per i ragazzi. Credo che questa sarebbe, anche, la soluzione per cambiare il paradigma secondo il quale ai ragazzi non interessa partecipare alla vita politica. Proviamo a responsabilizzarli, accettiamo questa sfida e vediamo se sono così immaturi come li descriviamo noi adulti».