Caccia, lo scandalo dei danni collaterali

Chi sostiene che la caccia sia uno sport ecologico e rispettoso della natura, sottovaluta o nega gli effetti collaterali di tale pratica e le morti postume: il saturnismo è quel fenomeno dato dall’avvelenamento da piombo. Una situazione inevitabile per chi caccia, quella di lasciare a terra i pallini delle munizioni, così senza colpe né responsabilità: scarti necessari di questo che sport non è proprio.

Sì perché non vengono uccisi solo gli animali sotto tiro per diletto (perché non è una necessità alimentare la caccia, sia chiaro), o quelli braccati, ma anche i più intoccabili e liberi, come ad esempio le aquile. E così, ancora una volta la regina del cielo, di soli due anni di età, arrivata nei giorni scorsi nel Centro recupero animali selvatici - Cras del Wwf di Valpredina (provincia di Bergamo) e proveniente da un'area ad alta pressione venatoria, è morta stecchita per intossicazione da metalli pesanti!

L’esito degli esami ematologici non ha lasciato dubbi: altissimi livelli di piombo nel sangue: 1.000 microgrammi su litro. La gravità delle condizioni in cui versava l’aquila ha reso vane le cure: il rapace, infatti, è deceduto dopo poco più di 24 ore dal ricovero e l'autopsia ha evidenziato alti livelli di piombo anche nelle ossa e nel cervello dell'animale, mostrando che si trattava di una intossicazione non solo acuta ma anche cronica. Questo dimostra che la giovane aquila si è nutrita di moltissime prede a loro volta contaminate da piombo. Non vi sono dubbi anche sul fatto che essendo stata recuperata in una zona in cui la densità dei capanni da caccia è notevole e quindi si può imputare questa morte, senza alcun dubbio, alla pratica della caccia.

Succede infatti che gli uccelli scambino il piombo (che è anche una neurotossina) per sassolini che normalmente ingeriscono per la scomposizione del cibo. Il piombo poi passa nel sangue e intossica l'animale. Se l'aquila li preda volatili più piccoli, ne assume il veleno. Più in generale, il piombo è davvero letale: anche solo 12 pallini di piombo ingeriti, dicono gli esperti, sono sufficienti per avvelenare un cigno.

Ma è un fenomeno diffuso: anche a Messina, il Cras provinciale gestito dall’associazione Man, ospita proprio in questi giorni un’aquila “del Bonelli”, anch'essa ricoverata per intossicazione da piombo.