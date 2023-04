“TenRock”, la pedagogia del circo sociale per favorire arte e inclusione

Giocolieri, acrobati, equilibristi. Bambini e adolescenti che apprendono l’arte circense per tirare fuori il meglio che è dentro di loro, per abbattere barriere, per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Il teatro colorato del “TenRock” di Brindisi al momento è montato nella Fabbrica di Farò, ma ha il cuore itinerante, pronto a partire nei prossimi mesi. «Perché è un tendone di roccia che vuole girare per i piccoli comuni, nei luoghi in cui ci sono palazzi e quartieri di cemento, dove ci sono situazioni di disagio sociale. Il tendone entra nel tappeto sociale delle comunità per attivare eventi culturali, laboratori, occasioni di incontro coinvolgendo enti locali, pro loco, scuole, famiglie. Il teatro che diventa fenomeno di aggregazione sociale operando con la rete dei territori». Gabriele Cagnazzo è il direttore artistico del circo sociale “TenRock” e presidente dell’omonima cooperativa sociale nata a Brindisi, in Puglia, nel 2014 «con lo scopo di creare inclusione sociale a favore di giovani in area di svantaggio attraverso la pedagogia del circo».