La sfida di Collepasso: rottura col passato e politiche sociali

Diciamo che in posti così ci si dovrebbe venire a luglio, quando a Collepasso si fanno i "giochi senza frontiere", oppure ad agosto, con la musica saracena e il tango. Ad aprile è bello, certo, ma il mare ci resta all'orizzonte...

Laura Manta, la sindaca di Culupazzu - come viene chiamato in dialetto salentino il piccolo comune in provincia di Lecce che dista solo 14 chilometri dalle spiagge gallipoline - ci ha incuriosito a causa delle polemiche, odiose e al sapor sessista, scatenate su di lei qualche mese fa da un consigliere comunale di opposizione. Giovane avvocata salentina specializzata in Diritto di famiglia, Manta è stata eletta sindaca a 41 anni, nel 2021. La prima donna a indossare la fascia tricolore a Collepasso, che oggi conta 5.667 abitanti, circa mille in meno nel giro di vent'anni. La "figlia di Collepasso", come si definisce lei sottolineando le sue forti radici, dopo l'attacco mediatico volgare subìto ha catalizzato attorno a sé la difesa da parte di tutta la comunità di questa esperienza amministrativa giovane, di rottura rispetto al passato e "al femminile".

Abbiamo letto che Collepasso è un Comune "vivace", sindaca…

È un comune che ha grosse potenzialità finora rimaste troppo nascoste.

Quali?

Una buona posizione geografica, siamo 98 comuni tutti piccoli ma molto vicini. Collepasso è centrale, siamo sulla direttrice Otranto-Leuca. Finora però è stato poco valorizzato, per cui con la mia giovane amministrazione stiamo cercando di guardare e di conseguenza raccontare in modo diverso il nostro paese: da qui il nostro ingresso anche nei circuiti dei “Cammini di Leuca” dove abbiamo aderito al “Cammino di Don Tonino Bello”, una visione innovativa di cultura, turismo ed educazione che punta al “turismo conviviale” ed è un vasto programma di sviluppo del Salento e del Capo di Leuca fondato sulla mobilità dolce e sul turismo sostenibile. È un’iniziativa scaturita dalla “Carta di Leuca”, che è un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, dei giovani che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a cuore la custodia del Creato, la centralità della persona e la costruzione di percorsi di convivialità, nel rispetto delle differenze. Il Cammino è stata anche l’occasione per presentare Collepasso a “Fa’ la cosa giusta”, a Milano.