L'affido compie 40 anni: una scommessa ancora valida?

Erano passati appena sette mesi dall’approvazione della legge che aveva introdotto l’affido familiare: il 15 dicembre 1983 un’assistente sociale telefonò a Valter Martini e gli proposte di accogliere in affido un ragazzino di 12 anni, l’ultimo rimasto di cinque fratelli che andavano collocati urgentemente. Per gli altri quattro, la giovane assistente sociale era già riuscita a trovare delle coppie, ma l’affido di quell’ultimo poneva qualche difficoltà in più. «La mia esperienza di accoglienza familiare è iniziata così. Da allora non c’è stato mai un giorno che non abbia avuto ragazzi in casa. Quando mi sono sposato, nel 1985, avevo già tre ragazzi in affido: siamo diventati subito una casa famiglia», racconta Valter Martini, segretario del Tavolo Nazionale Affido e membro della Comunità Papa Giovanni XXIII. Anche oggi con Valter e la moglie Anna vivono sei ragazzi, di cui alcuni ormai adulti: «Due sono con noi da quando avevano 2 e 6 anni. Sono cresciuti insieme alle nostre due figlie. Ci chiamano mamma e papà, fanno parte della famiglia». E il ragazzino che ha accolto quarant’anni fa? «Siamo ancora in contatto, è del paese, si è fatto la sua vita». È un fiume in piena Valter quando racconta la ricchezza della vita in famiglia come balsamo per le ferite di tanti piccoli: «I bambini che arrivano entrano in una rete familiare, mia mamma per esempio ha fatto da nonna a tutti i ragazzi che abbiamo accolto, è stata una risorsa importante per loro, così come lo sono state le nostre figlie». Accadono continuamente cose incredibili dentro la quotidianità dell’affido. Nei giorni scorsi per esempio due fratelli che sono in affido in due famiglie diverse e lontane, di 15 e 14 anni, si sono incontrati per la prima volta da quando avevano 2 e 3 anni: «Non ci sono neanche parole per raccontarlo».

La legge sull’affido - la numero 184 del 4 maggio 1983 - compie quarant’anni. Qual è il bilancio? Uno strumento così prezioso è riuscito a dispiegare appieno le sue potenzialità? Perché oggi è così spesso sotto attacco? Un'inchiesta.

Quanti affidi in quarant’anni? Non lo sa nessuno

Nel 1983, alla vigilia dell’approvazione della legge che ha introdotto l’affidamento familiare, in Italia erano 230mila i minori che vivevano in un orfanotrofio o in un istituto. Oggi i minori fuori famiglia sono poco meno di 28mila. I dati sono comunque vecchi, risalgono al 31 dicembre 2019, ma sono i più aggiornati che abbiamo: e questo è un primo problema, che tutti denunciano da anni. Non tanto per i numeri in sé ma perché non avere il polso della situazione impedisce di leggere correttamente la realtà e conseguentemente di mettere in campo politiche più adeguate.