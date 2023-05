Con "Facciamo eleggere" il mondo del sociale propone 8 candidati

Clelia Di Liello è in pensione dal settembre 2022. Dal 1997 ha lavorato come docente di storia e filosofia al liceo scientifico e linguistico “Galileo Galilei” di Santa Marinella. Durante la sua attività di insegnante ha portato avanti laboratori di approfondimento a tema storico, sociale ed ambientalista. In particolare, negli ultimi anni ha svolto lavori sui cambiamenti climatici. È membro del Comitato Sole (Salute, opportunità, lavoro, ecologia) di Civitavecchia, poi di Civitavecchia Bene Comune. Questi comitati hanno agito per la difesa del territorio in cui insistono centrali a gas e a carbone che hanno provocato gravi danni alla salute degli abitanti di tutto il circondario. «Abbiamo proposto alternative convincenti basate sulle fonti rinnovabili come, per esempio, l’ambientalizzazione del porto e l’off-shore eolico, progetti che sono entrati a far parte del Piano di transizione ecologica redatto dall’assessora Roberta Lombardi durante il governo regionale con presidente Nicola Zingaretti», spiega lei. «Sono tra le fondatrici della lista civica “Il Paese che vorrei” di Santa Marinella e Santa Severa, i cui obiettivi principali sono la tutela del territorio e lo sviluppo dell’economia sostenibile. Ho fondato recentemente la prima comunità energetica rinnovabile “A tutto sole” di Santa Marinella, di cui sono la presidente. La Comunità intende promuovere sul territorio un’azione di educazione e diffusione della cultura ambientalista con eventi di vario spessore rivolti a tutte le fasce di età. La città attende da anni la realizzazione dei Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche, ndr), finanziati anni fa dalla Regione ma ignorati dalle amministrazioni che si sono succedute. Sarebbe questa una delle prime iniziative della nuova Giunta per colmare quel deficit di civiltà che rende la città retrograda ed inadeguata. Se resa accessibile, Santa Marinella può diventare un luogo accogliente per le persone con disabilità, anziani e bambini. Vogliamo inoltre valorizzare e rendere protagonista il Terzo settore istituendo la Consulta delle associazioni del volontariato. Le numerose associazioni presenti sul territorio, potrebbero essere una grande risorsa se attivate e ben coordinate in servizi civici a favore della collettività, per esempio un servizio di mensa, un emporio solidale o la raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari».

Luca Di Salvo, sportivo sin da bambino, è laureato. È un attuario/statistico e lavora da otto anni in una compagnia di assicurazioni di Torino, dopo due brevi esperienze lavorative a Roma e a Milano. Dal giugno 2021 è segretario del Comitato regionale degli attuari del Piemonte. Appassionato di politica, ha sottoscritto la sua prima tessera soltanto nel 2016, dopo aver concluso la sua esperienza scout durata 18 anni. All’inizio del 2018 ha perso con il 47% le primarie per il candidato sindaco del Pd orbassanese; pochi mesi dopo è stato eletto consigliere comunale, con il record di preferenze cittadino.

«Se diventassi sindaco, vorrei investire sulle politiche “family”: il nostro consorzio socioassistenziale ha infatti ottenuto la certificazione “Family - Comune amico della famiglia”», racconta. «A questo proposito, crediamo che sia necessario rafforzare le politiche pubbliche in questo ambito, riorganizzando e rendendo strutturali i servizi e le risorse destinate alle famiglie. In particolare, vogliamo ripristinare il tempo prolungato nell’asilo nido pubblico per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie. Vogliamo migliorare inoltre l’offerta dei centri estivi, attualmente largamente insufficiente. Vogliamo prevedere l’intervento del Comune per garantire quote convenzionate alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica».