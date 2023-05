Di corsa contro il cancro: 7 giorni su e giù per l’Italia

I podisti sono un popolo generoso che si mobilita facilmente. In generale, come spiega Niccolò Contucci, Chief fundraising officer di Fondazione Airc, «la solidarietà deve essere mobilitata e incentivata. Oltre a dare prova ai donatori di investire bene, la strada per il coinvolgimento è di proporre loro attività che già amano fare e che farebbero comunque. Il fatto che ci sia una buona causa non farà che aumentare il piacere». In secondo luogo, oltre alla reputazione di Airc, «c’è il fatto che moltissime persone hanno un’esperienza personale o di un proprio caro con il cancro, che può avere avuto un esito fausto o infausto, e hanno capito che per creare la medicina che ancora non c’è bisogna finanziare la ricerca scientifica migliore. Airc è una funding agency indipendente, rigorosa, meritocratica e ha una sistema di valutazione internazionale, senza conflitti di interessi senza vincoli politici o di altra natura. Oggi, grazie al grande lavoro della ricerca nei decenni scorsi, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto il 65% per le donne e il 59% per gli uomini». Anche per questo, Airc ha sostenitori fedeli che non cessano di donare anno dopo anno e spesso decidono anche di lasciare parte della propria eredità, con un lascito testamentario: «Negli esercizi 2021-2022, i lasciti hanno superato i 30 milioni di euro, circa 240 lasciti l’anno; è una decisione profondamente meditata e ragionata che dà un senso di compiutezza a chi la compie, nel 90% dei casi donatori di lunga data».

Anche grazie ai quattro milioni e mezzo di sostenitori di Airc, la ricerca ha fatto passi da gigante. La prima edizione della Run4hope si sono raccolti 60 mila euro. Questa volta, si punta ai 100 mila euro dalla corsa e 10 milioni di euro dalle azalee. Ammette Contucci: «Raramente ho visto 40 mila persone mobilitate in una stessa manifestazione in così poco tempo».