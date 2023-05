Trentino, i cassonetti anti orso? Fra cinque anni

“Ancora 5 lunghi anni per distribuire i cassonetti anti-orso, che invece sono la soluzione immediata per non far avvicinare gli animali ai centri abitati. Chi quindi incentiva gli incontri umani-orsi?”. È questa la domanda che si pone la Lega anti vivisezione - Lav dopo l’annuncio dell’assessora alle foreste della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli che i cassonetti anti orso che dovevano essere posizionati sul territorio entro quest’anno lo saranno solo entro il 2028.

L’annuncio, ricorda una nota della Lav è avvenuto nel corso di un incontro tra la stessa assessora e alcuni portatori di interesse (settori legati alla montagna e alla zootecnia, categorie economiche). Incontro “dal quale sono state escluse le associazioni animaliste e ambientaliste”. Lav sottolinea come da questo fatto emera anche «come la Provincia di Trento continui con pervicacia a mantenersi ancorata alle sue non scelte fallimentari sul tema della sicurezza dei cittadini ritenendo “equilibrato” e “naturale” un rapporto di supremazia dell’uomo sugli animali». La Lav inoltre sottolinea che l’assessora Zanotelli invochi ancora «l’abbattimento degli orsi, sostenendo che “non può più essere un tabù”, ma non fa alcuna proposta concreta per diffondere tra i cittadini le regole elementari che devono essere adottate in qualsiasi territorio abitato anche dagli orsi, tema sul quale la Provincia era impegnata fin dalla sua reintroduzione dei plantigradi anni fa sul territorio trentino».