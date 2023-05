«Volevo diventare cooperante, lo faccio in azienda»

Devono trasformare le aziende in posti più sostenibili. Hanno il compito di far rispettare l’ambiente e le comunità locali. Senza cadere nel greenwashing o nel socialwashing e salvaguardando il business. In pratica, a loro si chiede la quadratura del cerchio. Non sono né santi, né eroi: sono i manager della sostenibilità. Chi sono, come hanno fatto a specializzarsi e perché hanno scelto di occuparsi di questo?

A chi si ispirano e come trasmettono la propria esperienza agli altri? Buona lettura e buona scoperta con I volti della sostenibilità, la nuova rubrica settimanale di VITA.

La prima puntata è un dialogo a tutto campo con Marisa Parmigiani, head of sustainability and stakeholder management del Gruppo Unipol, direttrice fondazione Unipolis e presidente dei Sustainability makers. Milanese, di stanza a Bologna, dove ha sede la holding del gruppo assicurativo italiano, racconta di aver trovato nel tema della sostenibilità un valido e stimolante compromesso tra aspirazioni ideali e realtà.

Come è arrivata ad occuparsi di sostenibilità?

Ho incontrato la sostenibilità circa 25 anni fa, abbastanza per caso. Mi occupavo di innovazione tecnologica, quando ho frequentato un master sulla teoria della decisione durante il quale ho potuto sviluppare competenze e conoscenze sulla business ethics e sulle problematiche collegate ai dilemmi decisionali.

Già allora si occupava di temi avanguardistici…

Sono laureata in filosofia della scienza con una tesi sull’intelligenza artificiale come sistema di supporto decisionale per risolvere le problematiche sociali e le politiche pubbliche. Dopo un percorso di ricerca e il master in teoria delle decisioni, entrata in azienda ho iniziato ad occuparmi dei primi bilanci sociali e dei primi codici etici che venivano redatti in Italia. Anche se in una fase della mia vita volevo diventare una cooperante.

Dove?

Africa o Asia, non avevo mete precise, ma mi demotivarono rapidamente perché nei progetti di cooperazione internazionale c’è bisogno di competenze tecniche hard, ingegneri, medici e non c’è spazio per un curriculum da filosofa.