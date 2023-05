È Goel Bio il nuovo curatore dell’azienda di Maria Chindamo

“Dalle terre di Maria i colori della rinascita. Donne e lavoro, un binomia per il riscatto delle terre di Calabria ” il titolo dell’iniziativa – promossa da Agape, Comitato Controlliamo Noi Le Terre Di Maria, Libera, Penelope Italia Odv, GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud promotori, insieme, di GOEL Bio - che questa mattina, a partire dalle 10.30 riunirà associazioni, scuole, istituzioni, cittadini e cittadine, tutte quelle persone che da anni chiedono giustizia e verità, sino a oggi mancanti attorno alla vicenda di Maria Chindamo. Ci saranno anche don Giacomo Panizza e Vincenzo Linarello, in rappresentanza rispettivamente di GOEL e Comunità Progetto Sud, davanti l’azienda in contrada Montalto, a Limbadi, dove Maria è scomparsa.

Un cancello davanti al quale quella mattina di sette anni fa venne trovata l’auto di della giovane donna all’interno della quale le evidenti tracce di sangue fecero subito capire che qualcosa di atroce era successo. Sarà l’occasione per confrontarsi sul rapporto tra donne a lavoro in Calabria, quale elemento di riscatto in quanto, specialmente in alcune zone di questa terra, la ‘n’drangheta esprime tutta la sua ferocia proprio nei confronti delle donne.

«Non possiamo che essere soddisfatti per l'affidamento dell'azienda di Maria a GOEL Bio – afferma il fratello Vincenzo, che non si è mai fermato nella ricerca della verità -. Vediamo nella proposta di GOEL - Gruppo Cooperativo e di Comunità Progetto Sud un'anima imprenditoriale, antimafia, etica, giusta ed efficace. Apprezziamo il dono della gratuità della curatela nella ripartenza della nuova gestione, segno di affetto e vicinanza ai figli di Maria».