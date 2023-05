Raccuja, dal 2020 un impegno lungo otto anni

Sui numeri di questi primi due anni e mezzo la sua relazione di mandato 2021-2022 è molto chiara: ma come ci siete riusciti, al di là dei famosi cinque anni, dico…

Abbiamo contato solo sulle nostre forze e le nostre competenze. Daniele Salpietro, il presidente del Consiglio comunale, ad esempio, è un ingegnere esperto in progettazione e conosce bene le dinamiche dei comuni. Noi siamo, in realtà, una squadra di dieci assessori perché al di là delle cariche pubbliche ognuno di noi dieci lavora instancabilmente per il Comune, tra noi c'è una condivisione totale dell'esperienza. Siamo convinti che i professionisti che conoscono il territorio hanno quel quid in più per progettare con consapevolezza e con amore. Una comunità come la nostra, di quasi 900 abitanti, è una sola grande famiglia, quindi nessuno può essere lasciato indietro.

Quasi tutte le progettazioni Pnrr più importanti sono state approvate, nella grafica le abbiamo sintetizzate insieme ad altre progettazioni finanziate dalla Regione Sicilia. Raccuja cambierà proprio volto, sindaco…

La nostra idea del futuro si chiama “Raccuja 5.0” non a caso. Rispetto ai dati che lei già conosce, aggiungo anche che quest’anno è stato attivato uno spazio di co-working all’interno dell’Auditorium Comunale che ha continue richieste di accesso da parte di lavoratori, studenti, associazioni e semplici cittadini. E ci è stato finanziato anche il progetto realizzato insieme al GAL Nebrodi Plus, in partenariato con il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche dell’Università di Messina, che prevede la realizzazione di un Living Lab a Raccuja nel quale studenti e ricercatori, sotto la direzione dell’Università, faranno attività di ricerca finalizzata alla promozione turistica del nostro territorio.