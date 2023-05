Ucraina, così salviamo i cani dalle bombe

Animalisti sotto le bombe

In collegamento da Kiev, Marina ha raccontato quanto la guerra abbia impattato sul White Rock Shelter. Una vita scandita dalla paura. «La situazione è sempre pericolosa. Venti minuti fa c’è stato un raid aereo». Paura sì, ma anche la determinazione di garantire la sopravvivenza del progetto. Avanti quindi con l’evacuazione degli orsi in Germania e Polonia, quando la situazione si era fatta insostenibile. Salvo poi recuperare le creature e magari aiutare altre associazioni. «Abbiamo appena adottato un orso tibetano, tenuta in cattività in una casa privata distrutta. Ora, dopo la riabilitazione, è felice. Di recente si è aggiunto alla nostra famiglia un lupo grigio, salvato al confine con la Bielorussia. L’hanno portato da noi e al momento è in quarantena per i controlli veterinari. La speranza è portarlo in un santuario europeo». Intanto, mentre Marina si racconta, dietro di lei gioca e corre un orso grigio. «È stato salvato nel 2018, era un animale da circo, viveva in una gabbia piccolissima. Stava male e soffriva di cuore. Ora sta meglio e la prossima settimana ha in programma le visite veterinarie. Ci piace tanto vederlo lontano dalla sua gabbia di circo».

Quel giorno con 46 cani sul confine ungherese

Le storie dei volontari dell’unità di emergenza della Lav incrociano non solo gli orrori della guerra ma anche pastoie burocratiche, diffidenze nei confronti di una ong che si occupa di animali e perfino la paura dei paesi confinanti con l’Ucraina di aprire le porte a cani non vaccinati. Daniela Buresta, assistente di direzione della Lega e volontaria dell’unità di emergenza, è stata tra i protagonisti di un vero e proprio salvataggio: è stato anche grazie a lei che sono arrivati in Italia. Era il 6 marzo 2022 e il gruppo era bloccato con 46 cani alla frontiera con l’Ungheria. Non li facevano passare perché i cani non avevano i documenti in regola. In Slovacchia, con i cani in viaggio da una settimana, riescono a trovare una dogana che ha capito la situazione: non c’era più nessuno che poteva occuparsi di loro. Sarebbero morti di stenti. «Muovere un cane senza documenti è complicatissimo», ha raccontato Daniela, «alla frontiera abbiamo parlato con un veterinario e lì è partito l’iter burocratico per la quarantena: gli animali hanno potuto fare tutti i vaccini, conquistando il diritto di essere liberi e di avere un’opportunità. Non ci sentiamo eroi», ha sottolineato, «riconosciamo a tutti gli animali il titolo di soggetti e abbiamo fatto il massimo nelle nostre possibilità per garantire la liberazione da quella grande sofferenza. Ecco quei 36 sono un simbolo. Ora in Italia hanno trovato un percorso di recupero e una famiglia».

Alona, in fuga con Winston

Già, ma cosa è successo ai cani che portati in Italia dalla Lav? A Milano Vita da cani ne ha presi in cura 17. «Solo quattro non hanno ancora trovato una famiglia», ha sottolineato Sara D’Angelo, presidente e fondatrice dell’associazione, «tra loro c’è anche Floyd, che insieme ai volontari sta facendo un percorso per superare alcune diffidenze. Pink poi ha appena trovato casa, mentre Isabeau, che ha circa 8 anni, ha avuto problemi di salute, ma ora sta bene ed è una super coccolona». Alla Lav hanno anche mantenuto l’impegno per sostenere le famiglie ucraine arrivate in Italia. Fra queste c’è Natalia, arrivata in Italia nel 2014, raggiunta dalla figlia Alona dopo lo scoppio della guerra. Winston, il cagnolino di Alona, aveva bisogno di un intervento complesso. «Alona»,ha raccontato Natalia, «è venuta in Italia dopo un viaggio di 5 giorni. Winston era molto stanco e respirava male. C’era qualcosa che non andava. Doveva essere operato, ma i costi erano troppo alti. Alona era venuta senza soldi, solo con uno zaino e un paio di jeans. Sono entrata in contatto con la Lav e Beatrice, che hanno trovato una clinica per Winston. Ora posso dire che la Lav ha salvato il nostro cane».