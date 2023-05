«In azienda, prendersi cura delle persone è la vera ricchezza»

Quella del disability manager sta diventando sempre di più una figura chiave all’interno delle aziende. È ormai chiaro, infatti, che lavorare sull’inclusione e sul benessere dei dipendenti è un asset strategico, anche e soprattutto nelle grandi imprese. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha fatto da tempo suo questo concetto e ha organizzato un’attività ben strutturata su questo tema, che coinvolge diversi dipendenti, mantenendo al centro «l’attenzione verso le persone e il loro benessere». Ne abbiamo parlato con la dottoressa Patrizia Ordasso, responsabile affari sindacali e welfare Intesa Sanpaolo.

Dottoressa, com’è strutturato il settore del disability management in Intesa Sanpaolo?

Noi non abbiamo un solo disability manager: in seguito a un accordo sindacale firmato nel 2018 nell’ambito della contrattazione di secondo livello abbiamo costituito un gruppo di persone – in questo momento sono 80 – che non lavorano a tempo pieno in questo ruolo, ma svolgono all’interno della propria mansione una parte di lavoro dedicata al disability management. Si tratta di un mix di dipendenti, che permeano tutta la struttura aziendale con una sensibilità che una persona sola in una realtà ampia come la nostra non potrebbe avere

Qual è il motivo per cui è importante coinvolgere persone con background ed esperienze diverse?

La disabilità non è una sola, sono tante. Evidentemente, quindi, bisogna capire cosa serve in relazione alla situazione che stiamo analizzando; il gruppo originario ha fatto un corso di alta formazione con l’Università cattolica del Sacro cuore e ha acquisito dalla Regione Lombardia il titolo di disability manager nel 2020. A maggio dello scorso anno è iniziata una seconda sessione, per formare coloro che si sono aggiunti o che hanno sostituito altri colleghi. Possiamo dire, quindi, che partiamo da competenze diverse, ma abbiamo una base e un linguaggio comune, che mette insieme tutti quegli strumenti che sono utilizzati poi nel lavoro quotidiano di inclusione.

E, partendo da questa base comune, come lavorate?

In un gruppo grande come il nostro, ovviamente, le persone con disabilità sono tante; noi seguiamo i singoli casi ma cerchiamo anche di sviluppare delle strategie, andando a lavorare sul tema dell’accessibilità, non solo fisica, ma anche digitale, che può essere utile sia per i dipendenti che per i clienti. Di recente abbiamo concluso una sperimentazione che abbiamo portato avanti con 300 persone con disabilità visiva e uditiva, nel corso della quale abbiamo sondato alcuni elementi che potessero provocare disagio sul posto di lavoro. il primo è il «tecnostress», cioè la necessità di utilizzare prevalentemente strumenti informatici, il secondo è l’aging, quindi il modo in cui le difficoltà possono crescere all’aumentare dell’età, mentre il terzo è il carico cognitivo, legato al possesso o meno di competenze adeguate per svolgere una determinata mansione. Durante la sperimentazione, abbiamo cercato di mettere a punto, insieme all’università, degli strumenti e dei training che i colleghi possono usare per approcciare meglio questi temi. Poi ci sono iniziative calate sul singolo, per esempio le «Nuvole di solidarietà», che sono gruppi di supporto tra colleghi per persone con difficoltà.