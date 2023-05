Napoli, così i carabinieri aiuteranno gli orfani di femminicidio

Le novità in Campania, Sicilia e Sardegna

Pochi giorni fa un altro passo è stato fatto per la cura e l'assistenza dei cosiddetti orfani speciali, i figli di vittime di crimini domestici, in larghissima parte figli di vittime di femminicidi. È stato infatti siglato a Napoli un protocollo d’intesa tra la cooperativa sociale Irene ’95, ente capofila per l’Italia meridionale del Progetto Re.S.P.I.R.O (Rete di Sostegno per Percorsi di inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali) e il Comando Legione Carabinieri Campania.

Il protocollo prevede la possibilità, in accordo con la magistratura ordinaria, di assicurare ai bambini orfani un intervento in emergenza secondo una procedura già sperimentata dal gruppo di progetto, di definire un modello strutturale di presa in carico degli orfani speciali; la possibilità di prevedere specifiche attività di formazione e aggiornamento su questo delicato fenomeno per il personale dell’Arma dei Carabinieri.

«Con il progetto sosteniamo reti locali di prossimità, che vadano al di là dei servizi sociali specifici e coinvolgano gli insegnanti, i genitori dei compagni, gli allenatori sportivi, l’oratorio, condividendo con loro le modalità per riaccogliere il bambino dopo l’evento tragico e le strategie psicoeducative», spiega Fedele Salvatore, presidente della cooperativa sociale Irene ’95 di Marigliano (NA) capofila del progetto RE.S.P.I.R.O., operativo in Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Nel concreto il progetto lavora su quattro macro aree: presa in carico dei minori orfani, sostegno alle famiglie affidatarie, formazione degli operatori, prevenzione e sensibilizzazione.

In Sicilia, è partito nel mese di aprile il percorso di formazione per tutti gli operatori del progetto Respiro. Le tematiche trattate vanno dalla violenza di genere, alla violenza assistita fino agli interventi a supporto degli orfani di femminicidio e dei loro caregiver. (qui le info). Un protocollo simile era stato siglato prima di Natale presso la sede del Comando dei Carabinieri di via Sonnino a Cagliari (qui le info)

Il 20 novembre è andato online Respiro, il podcast ideato da Terre des Hommes e scritto da Roberta Lippi (qui il trailer), che in 6 puntate con grandissima delicatezza racconta storie degli orfani di femminicidio e delle famiglie che si sono prese cura di loro: lo fa evitando sensazionalismi, affinché si possa ridare il giusto peso alla loro drammatica esperienza e comprendere l’importanza che ha prendersi cura, da subito, di chi resta.

Femminicidio: i numeri continuano a salire

Sono 108 gli omicidi, con 38 vittime donne nel 2023 di cui 34 in ambito familiare o affettivo. Questi sono i dati del Viminale che comprendono anche il femminicidio aggiornati al 2 maggio. Sono dati che, dopo questo fine settimana tra il 6 e il 7 maggio, vanno nuovamente aggiornati.

«Di fronte al preoccupante aumento del numero di femminicidi, osserviamo il silenzio del Governo che ignora il fenomeno della violenza maschile alle donne. Stiamo assistendo da tempo alla neutralizzazione e al depotenziamento di fatto dei centri antiviolenza.” dichiara Antonella Veltri, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. “Non abbiamo sentito parole di sostegno e vicinanza da parte delle istituzioni davanti all’incremento dei numeri, né abbiamo letto i programmi che questo Governo intende attuare per contrastar la violenza. I fenomeni non spariscono grazie al silenzio: quali sono le proposte del Governo?»