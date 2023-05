Liguria, gli studenti alla scoperta delle aree interne

Una speciale “Giornata dell’Appennino” a Fontanigorda e un nuovo sito di promozione turistica per la Val Trebbia Ligure, ideati e realizzati da 150 studenti di sei istituti superiori genovesi e liguri: questi i risultati concreti del progetto di didattico AppenninoLab, promosso da Fondazione Edoardo Garrone durante l’anno scolastico 2022/23.

Al progetto hanno partecipato gli studenti di 6 classi, III e IV, di altrettante scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Genova: Liceo Grafico ex Caboto, Liceo Classico Giuseppe Mazzini, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Istituto Superiore Turistico Vittorio Emanuele II - Ruffini, Istituto Agrario Berardo Marsano, Istituto Alberghiero Nino Bergese.

Sono stati proprio loro gli organizzatori e protagonisti della terza edizione della “Giornata dell’Appennino”: un grande momento di festa, che ha coinvolto anche cittadini e bambini della scuola primaria del territorio, a partire dalla colorata parata inaugurale lungo la via principale di Fontanigorda, guidata da una serie di elementi musicali di una marching band specializzata nelle percussioni, per concludersi nella centrale piazza della Chiesa, con un’esibizione di artisti di strada. L’evento di apertura ha voluto dare così un segnale forte alla cittadinanza della presenza e della partecipazione entusiastica di tanti ragazzi, che si sono impegnati per prendersi cura di questi luoghi.

Cuore della “Giornata dell’Appennino” è stata la presentazione e consegna agli Amministratori locali del nuovo sito di promozione turistica www.valtrebbialigure.it realizzato dagli studenti, con l’affiancamento di un gruppo di mentor e professionisti di livello nazionale e con il supporto tecnico dell’agenzia di web design Vivoadv. Per costruirlo e per organizzare l’evento, i ragazzi sono stati impegnati in un percorso di cinque mesi tra lavoro in aula, sopralluoghi e incontri in loco, attraverso cui hanno potuto conoscere in maniera diretta il territorio e i suoi abitanti e mettere in pratica le competenze dei propri specifici indirizzi formativi.

La giornata ha avuto il suo fulcro nell’area del Bosco delle Fate, prevedendo attività per “vivere davvero” (come recita il claim scelto dai ragazzi) la Val Trebbia in tutte le sue dimensioni: outdoor experience, con un itinerario in mountain bike sul sentiero ad anello alla base del monte Gifarco; il teatro dei burattini in piazza Brignole, per raccontare favole tradizionali; la scoperta dei prodotti tipici e la lavorazione del formaggio; la musica tradizionale delle quattro province; la salvaguardia di ambiente e biodiversità, per conoscere il progetto europeo Life Claw, al Centro Ittico di Fontanigorda; il percorso poetico dedicato a Giorgio Caproni.

Si conclude così l’edizione 2023 del progetto didattico AppenninoLAB, ideato da Fondazione Edoardo Garrone e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, per accompagnare i più giovani a contatto diretto e attivo con le risorse ambientali, economiche, sociali e culturali dell’Appennino. Un progetto ampio e articolato, che ha consentito inoltre di inquadrare il lavoro nell’ambito di 30 ore di "Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola – lavoro)".

Il percorso di evoluzione del progetto AppenninoLab continua, focalizzandosi sempre più sulla collaborazione tra diversi istituti genovesi e liguri, offrendo agli studenti sempre nuove competenze e spunti di orientamento professionale, ma anche rafforzando il legame con i territori.