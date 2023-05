L'Italia dei borghi in mostra al Castello Sforzesco

La Bandiera Arancione certifica i borghi eccellenti, valutandone la fruibilità dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, premiandoli non solo per il loro patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma anche perché capaci di offrire al turista un’accoglienza di qualità e in grado di trovare soluzioni innovative di gestione del territorio, nel rispetto dell’ambiente. Le due giornate milanesi metteranno al centro le comunità borghi, che hanno saputo non solo conservarne tradizioni e saperi, ma anche mantenerli vivi, attraverso un vero e proprio processo di rigenerazione.

Ed è spesso grazie ai giovani che qui sono nate piccole imprese, laboratori e cooperative di comunità impegnate nella valorizzazione del territorio. Ad esempio, l’atelier della giovane artista Melissa Abate Daga, che da Torino ha deciso di trasferirsi nel borgo di Usseaux, nell’Alta Val Chisone, per produrre le sue opere su superfici naturali come pietra e legno, o come la cantina gallurese Manconi di Tempio Pausania, tramandata da generazioni e tuttora a conduzione familiare che, con una produzione di vini totalmente biologica, è impegnata nel recupero di alcuni vitigni autoctoni e infine il consorzio “Terre di Biccari”, nato dall’amore per la propria terra di cinque giovani amici, agricoltori e produttori di grano duro proprio a Biccari, piccolo centro nei monti Dauni.