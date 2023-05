Miniera dell'Argentiera, un lungo week end su welfare culturale e sociale

Nata nel 2020, la rete “Lo stato dei luoghi” è composta da più di centoventi organizzazioni e persone che agiscono sull’attivazione di luoghi, gestione di spazi culturali e sociali, esperienze di rigenerazione a base culturale disseminate in modo capillare in tutto il Paese. La rete è un ente di Terzo settore cui i soci hanno dato vita dopo un percorso di tre anni, con l’obiettivo di affermare un nuovo ruolo della cultura e dei centri culturali indipendenti, di innovare le pratiche culturali e artistiche, educative e di welfare, di favorire le produzioni artistiche contemporanee di ricerca e di contrastare le disuguaglianze per favorire la partecipazione culturale. Dentro ci sono tante storie di bellezza e resistenza: quelle di spazi abbandonati trasformati in luoghi di comunità, di ex “qualcosa” (ex caserme, ex stazioni, ex fabbriche, ex macelli) che diventano spazi di vita e di produzione culturale, spazi di apprendimento e di nuove forme di welfare.

Mar-Miniera Argentiera (in origine LandWorks Plus), è un progetto partecipato che mira alla tutela, valorizzazione e rivitalizzazione dell’antico complesso minerario dell’Argentiera, uno dei maggiori esempi di archeologia mineraria della Sardegna, in gran parte abbandonato e in disuso. La sfida principale di Mar è quella di rigenerare l’ex borgo minerario attraverso la realizzazione di progetti e iniziative “dal basso”, diventando modello virtuoso e sostenibile, esportabile e scalabile in altre realtà, che ponga al centro le comunità locali e le coinvolga in progetti di autorganizzazione, facendo della borgata un centro di sperimentazione e produzione artistica multidisciplinare d’eccellenza internazionale: l’abbandono che incontra la cultura diventa opportunità di crescita e sviluppo, per ricucire e ridefinire le relazioni tra uomo, arte, architettura e paesaggio.

Credits: foto di Andrea Maspero ed Ettore Cavalli